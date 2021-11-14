Начались поставки С-400 Индии, но Белоруссия пока не подавала заявки на эти ЗРС

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14 ноября 2021, 13:50

Фото: Соцсети

Минск пока не подавал заявку на приобретение зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», несмотря на многократные заявления Лукашенко о готовности закупить её. Более того, он уже озвучил решение на поставку Белоруссии С-400, как свершившийся факт. Тем временем начались первые поставки дивизионных комплектов данной ЗРС в Индию. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс».

Издание сообщает: «Россия готова поставить системы ПВО С-400 Белоруссии, официальной заявки пока не было, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев».

Вместе с тем поступила информация о начале поставки первых систем С-400 в Индию в строгом соответствии с контрактом. На выставке Dubai Airshow-2021 Дмитрий Шугаев сказал журналистам: «Первые поставки уже начались… Первый дивизион до конца года будет поставлен». Данная сделка выполняется в строгом соответствии с контрактом, подписанным в начале октября 2018 года. Согласно договорённостям Нью-Дели получит пять полковых комплектов ЗРС С-400 стоимостью 5,43 млрд. долл.

Примечательно, что правительство Индии пошло на это соглашение несмотря на беспрецедентное давление со стороны США.

Напоминаем, что в комплекте ракет данного ЗРС есть боеприпасы способные поражать цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с. То есть С-400 является противосистемой для гиперзвукового оружия.



Что касается желаний Минска, Шугаев заявил: «Будет заявка - будем поставлять. Неужели мы не поставим С-400 союзному государству? Но пока никаких заявок нет. Как получим - будем рассматривать».

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