Не эвакуированные бойцы спецназа бывших Афганских правительственных войск могут перейти на сторону ИГ

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13 ноября 2021, 18:15

Фото: Соцсети

Бывший командир отряда сил специального назначения ВМС США Гленн Пангелинан предупредил, что тысячи афганских коммандос, служивших низложенному правительству, могут перейти на сторону «Исламского государства» (ИГ, Даиш – запрещено в России), если Вашингтон не сможет их эвакуировать из Афганистана. Об этом пишет агентство «Спутник», ссылаясь на Fox News.

«По оценкам, 5600 человек. Они полностью проверены. Это люди, которых американское разведывательное сообщество обучило профессиональному мастерству. Это люди, освоившие особую тактику и приёмы обращения с оружием», - сказал Fox News Пангелинан (позывной «Панго»). Уроженец Гуама, «Панго» недавно вернулся из командировки на свой родной остров. Он был там с целью – определить наличие условий для размещения беженцев из Афганистана. Конкретно речь идёт о коллаборационистах и членах их семей.

Во время интервью Fox News бывший офицер разведки ВМС дал понять, что, если афганские коммандос поймут, что их не эвакуируют, они могут продать свои навыки Даиш или Талибану. «Что будет делать человек, чтобы спасти своих детей или свою семью, если им угрожает ИГИЛ или Талибан? Что бы вы сделали? Мы можем рассматривать только худшее», - сказал Панго.

Он выступил после того, как республиканец Майк Вальц призвал Конгресс принять закон, чтобы облегчить администрации Байдена эвакуацию вышеупомянутых «проверенных союзников».

«Эти коммандос обучены, хорошо обучены тому, как мы ведём разведку, как мы действуем. Мы знаем, что талибы охотятся за ними, чтобы выудить важную информацию», - заявило Вальц в интервью Fox News. Он добавил, что, если американским военным придётся вновь оказаться в Афганистане их там уже встретят враги, обученные тактике спецназа США.

Похоже, со временем последствия бегства американских войск из Кабула только усугубляются. Вскрываются новые потаённые нарывы. В действительности бывшие афганские коммандос, это те, кто бескомпромиссно боролся против талибов (запрещены в России). И у них весьма не радужные перспективы. Поэтому, вполне можно согласиться с вышеизложенными опасениями.

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