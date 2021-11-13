Силы специальных операций США проводят манёвры в Эстонии близ российской границы

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13 ноября 2021, 17:46 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Силы обороны Эстонии (EDF) и формирование добровольческой Лиги обороны (Kaitseliit) проводят совместные учения с военнослужащими США в эти выходные. С американской стороны в манёврах принимает активное участие европейское Командование специальных операций США. Мероприятие включает в себя тренировочные полеты в воздушном пространстве Северной Эстонии, а также высадку международных сил в регионе и налаживание боевого обеспечения. Официально указано с целью - повысить оперативную совместимость союзников. Об этом сообщает эстонское издание BNS, ERR News.

Официально заявлено, что в ходе учений отрабатывается оперативная совместимость войск союзников. Также уточняются операционные линии, по которым будет вестись снабжение действующих войск в боевой обстановке. Что-то говорится о нетрадиционных методах снабжения. Возможно, отработают реквизицию продуктов питания у местного населения. В общем, члены НАТО будут, как всегда, укреплять свои партнерские отношения при одновременном повышении боевых навыков. Проще говоря, американцы изучают эстонский театр военных действий, а эстонцы тренируются не путаться у них под ногами.

Отработка высадки намечена только с воздушно-транспортных средств. При этом не указано будет ли это парашютное, комбинированное десантирование или войска элементарно доставят на аэродромы и высадят после приземления самолётов воздушно-транспортной авиации ВВС США. «Маршруты полетов в эти выходные охватят север Эстонии и прибрежные острова, при этом полеты будут осуществляться днем и ночью», - пишет эстонское издание.

BNS отмечает, что с 2015 года США предоставили Эстонии военную помощь на сумму более 240 млн. долл. Кроме того Пентагон проводит учения на территории этой страны в непосредственной близости от российской границы. Таллин выставляет на эти манёвры подразделения EDF и формирования так называемой «Лиги обороны», которым отводится второстепенная роль ввиду полной боевой непригодности. В случае реальных военных действий эстонские штыки будут абсолютно бесполезны даже в роли «пушечного мяса».

BNS подчёркивает: «Регулярные учения помогают США оценить свою готовность и, при необходимости, выполнить свои обязанности по обеспечению безопасности в Балтийском регионе».

Напоминаем, что самолёты, предназначенные для воздушного патрулирования над Эстонией ВВС стран НАТО располагаются на авиабазе Эмари. Они здесь находятся на ротационной основе. В настоящее время службу несут итальянцы. Сухопутные силы НАТО сосредоточены на базе Тапа, которая значительно расширилась с момента создания боевой группы расширенного передового присутствия (eFP), чья деятельность началась в 2017 году. Здесь всем верховодят британцы. Для чего Лондон направил в Эстонию подразделение своего единственного танкового полка которое носит наименование «Dreadnaught Squadron» (бесстрашный эскадрон). Кроме британцев на этой базе находятся датчане и французы, ещё совсем недавно были бельгийцы. Охраной данной дислокации занимаются эстонские военные.

Конечно же российское военное руководство обеспокоенно активностью сил специальных операции США у российских границ, от которых до Санкт Петербурга чуть больше 120 км, а до Москвы – около 630 км. Именно об этом в своих недавних публичных выступлениях говорили: Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и российский военный министр Сергей Шойгу.

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