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13 ноября 2021, 14:00

Фото: Соцсети

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко по поручению своего правительства подписал украино-британское рамочное соглашение, предусматривающее выделение Лондоном денег на строительство восьми ракетных катеров. Кроме того, Киев приобретет у Великобритании приобретение два тральщика, а часть финансов пойдёт на строительство двух украинских военно-морских баз. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на интернет-издание «ZN.UA». естественно ВМСУ будут направлены против российского Черноморского флота.

Деньги Украине дарить никто не собирается. Лондон выделит кредит в 1,7 млрд фунтов стерлингов на 10 лет.



Договоренности между Лондоном и Киевом о британской помощи в строительстве ВМСУ были достигнуты ещё год назад во время визита президента Украины Владимира Зеленского в столицу Англии. Тогда же и был подписан меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сферах. Документ предполагает, что деньги батуд выделены Британским экспортно-кредитным агентством (UKEF) в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов. И уже летом этого года в Одессе было подписано соглашение о проектах морского партнерства между консорциумом промышленности Великобритании и ВМС Украины.

Во всех документах и высказываниях политиков, причастных к данной сделке, звучат угрозы в адрес России и отмечается, что ВМСУ создаются для силового сдерживания «Москвы». Британия похоже решила устроить России новую Крымскую войну, но теперь с помощью украинских коллаборационистов.

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