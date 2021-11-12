Шойгу: Военно-политическая ситуация в Европе продолжает деградировать

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12 ноября 2021, 19:04

Фото: Соцсети

Военно-политическая обстановка в Европе ухудшается. Сергей Шойгу на встрече в Париже отметил, что НАТО продолжает наращивать своё военное присутствие у границ России. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Замглавы российского военного ведомства Александр Фомин, описывая ход переговоров, сказал: «Военно-политическая ситуация в Европе продолжает деградировать, заявил 12 ноября министр обороны России Сергей Шойгу в ходе российско-французского Совета в формате «2+2» …Министр обороны отметил на встрече, что военно-политическая ситуация в Европе деградирует. Продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ. При этом указал, что российские инициативы, направленные на повышение предсказуемости и уменьшение рисков инцидентов, остаются в силе».

Из слов Фомина стало известно, что на встрече в Париже обсуждался широкий спектр вопросов стратегической стабильности и безопасности в Старом Свете.

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