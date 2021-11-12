США усиливают информационную войну против РФ, опираясь на провокации ВСУ в Донбассе

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12 ноября 2021, 18:58 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Вашингтон бьёт тревогу, заявляя, что российские войска готовятся к полномасштабному вторжению на Украину. Разведка США считает, что для этого уже сосредоточены вблизи границы до 100 тыс. штыков, артиллерия, включая реактивную и танки. Эту, на скорую руку сфабрикованную информацию, Америка вылила, как ушат горячей воды на головы европейских политиков. Западные СМИ быстро растиражировали её. Всё указывает на то, что Америка будет давить на Киев сильнее и сильнее и заставит его начать болевые действия сначала на Донбассе, затем – против России. На это же указывают участившиеся полёты авиаразведки США и НАТО в небе над регионом и внеплановое присутствие кораблей ВМС Америки в Чёрном море.

В частности, издание Bloomberg сообщило о том, что США предупредили своих европейских партнеров о возможной военной операции российских войск против ВСУ. Алармистские настояния нарастают как в Европе, так и в Америке. Москву уже заранее обвиняют во всех мыслимых и немыслимых грехах. Короче, маховик информационной войны раскручивается с небывалой силой. Впрочем, Белый Дом пока воздерживается от комментариев на этот счёт. Нет также информации о том, что Вашингтон передал какие-либо доказательства присутствия российских войск на границе с Украиной.

Попробуем разобраться, - почему Вашингтон обвиняет Москву в том, чего она не делала. Судя по всему, специальные службы США решили работать на опережение, и они уверены, что рано или поздно Москва выдвинет свои войска ближе к украинским рубежам, для защиты местного населения, в числе которого есть граждане РФ. А это говорит о том, что Киев действует целенаправленно в сговоре с спецслужбами США, провоцируя Россию на военные акции. ВСУ нагнетают обстановку на линии соприкосновения, идёт на грубые нарушения Минских договорённостей, применяя тяжёлую артиллерию, ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты, захватывает местность, расположенную в нейтральной полосе, создавая там опорные пункты и плацдармы. Проще говоря, Киев жёстко показывает, что намерен наступать. При этом артиллерия ВСУ бьёт по инфраструктурным коммунальным объектам и активизировалась работа украинских ДРГ на территории республик ЛНР и ДНР.



Стоит отметить, что Россия ведёт себя в сложившейся ситуации крайне сдержано, можно сказать – чрезмерно сдержано. ВСУ и другие украинские силовые ведомства сосредоточили на Донбассе по данным, полученным из открытых источников: примерно 200 тыс. или 210 тыс. штыков (от ВСУ включая отряды ССО) и примерно 25 или 30 тыс. это тербаты и национальная гвардия. Но, по мнению экспертов украинская военная группировка может задействовать в наступательной до 600 танков, до 800 единиц БМП, БТР и БРДМ; около 1000 единиц буксируемой ствольной артиллерии, включая миномёты; около 200 единиц ствольной самоходной артиллерии и систем залпового огня. С неба войска ВСУ и других украинских силовиков будут поддерживать беспилотники «Байрактар» (турецкого производства). По разным данным Киев успел закупить от 12 до 30 таких машин с пунктами управления. Возможно, делается некоторая поправка на чахлые ВВС Украины, которые почти наверняка будут действовать во втором эшелоне, после надёжного подавления ПВО ополченцев Донбасса.

Вашингтон оценил численность гипотетической российской группировки в 100 тыс. штыков, указав о наличии в её составе танков и артиллерии. Но, почему-то напрочь забыл о российской авиации и кораблях Черноморского флота, которые могут поддержать огнём действия российских войск. Кстати, это ещё один факт, указывающий на недобросовестность американской информации, точнее дезинформации. Грубо работают янки, даже не заботятся о правдоподобии.

Напоминаем, что украинских войск в районах, примыкающих к российским границам и линии фронта в Донбассе, уже сейчас насчитывается более 200 тыс. Киев может туда перебросить дополнительно как минимум 50 тыс. штыков.

Полёты американской и натовской разведывательной авиации над регионом и присутствие в Чёрном море кораблей ВМС США, это не только освоение театра военных действий (ТВД). Здесь присутствует элемент демонстрации силы направленные как против Москвы, так и в поддержку Киева, чтобы убедить его действовать решительно.

О вероятном усилении провокаций на фронте Донбасса говорят и другие факты. Очевидцы сообщают о прибытии военных грузов по морю в порты Одессы и Николаева. Такое просто демонстрацией не назовёшь. За последние полтора года поступало много данных о переброске украинцами артиллерии и боевой техники на Донбасс, обратного оттока этого железа не наблюдалось. Военные корреспонденты всё чаще отмечают, что ВСУ начали применять артиллерийские боеприпасы натовского образца.

Похоже, на этот раз США решили раскачивать эскалацию напряжённости на Донбассе до упора, чтобы либо определить момент, когда дальше Россию раздражать не стоит, либо попытаться заставить Москву проявить нерешительность, что станет первым шагом к разрушению Российской Федерации. Впрочем, если Москва пойдёт на военные действия, у Вашингтона есть к этому серьёзная «домашняя заготовочка» в виде новых экономических санкций и новая организация жёсткого международного бойкота. Штаты однозначно демонстрируют, что настроены серьёзно отстаивать своё мировое доминирование, особенно в эпизодах связанных с противостоянием с Россией.

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