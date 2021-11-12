МО РФ заявляет, что истинная цель активности сил США в Черноморском регионе – изучение ТВД на случай эскалации в Донбассе

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12 ноября 2021, 14:51

Фото: Соцсети

Министерство обороны Российской Федерации продолжает мониторить возросшую военную активность ВВС и ВМС США в Черноморском регионе, принявшую в последнее время агрессивный характер. Радиолокационные комплексы ВКС РФ и силы Черноморского флота осуществляют непрерывный круглосуточный контроль за воздушной и морской обстановкой. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Значительно увеличилось число полётов разведывательной авиации ВВС США и стран НАТО вблизи границ Российской Федерации в Чёрном море. Наблюдается тенденция к наращиванию воздушной разведки со стороны вышеуказанных акторов. Радиолокационные комплексы зенитных ракетных войск ВКС России за прошедшие сутки обнаружили 6 разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве региона.

В небе над центральным и северо-западным районами черноморской акватории зафиксированы четыре патрульных самолета. Один из них - P-8А «Посейдон» ВМС США, вылетевший с американской авиабазы, расположенной на острове Сицилия (Италия).

Второй, самолета-разведчика С-160G «Габриэль» ВКС Франции, действует с авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии. Также был отслежен трек стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США, взлетевшего с авиабазы, дислоцирующейся на острове Крит (Греция). И ещё один стратегический самолет-разведчик U-2S ВВС США прилетел к нам «в гости» с авиабазы, размещённой на острове Кипр.



Кроме того, в Чёрном море по-прежнему находятся эсминец «Портер» ВМС США с управляемым ракетным оружием на борту, штабной корабль 6-го флота ВМС США «Маунт Уитни» и американский танкер «Джон Лентхолл». В настоящее время они переместились в юго-западный сектор Чёрного моря и идут в западном направлении.

За неприятельскими кораблями пристально следят: ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Эссен» и патрульный корабль «Павел Державин» Черноморского флота.

ДИМК МО РФ подчёркивает: «Минобороны России расценивает агрессивную военную активность США в Черноморском регионе как несущую угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. Истинной целью неспровоцированных Россией действий США в Черноморском регионе является изучение театра военных действий(ТВД) на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке».

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