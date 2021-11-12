Шойгу и Лавров работают в Париже на заседании российско-французского Совета сотрудничества

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12 ноября 2021, 14:26

Фото: Соцсети

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Париж на пленарное заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате «2+2». Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

На переговорах в Париже обсудят вопросы международной безопасности, региональной проблематики, проблемы в сфере безопасности и недопущение инцидентов в ходе военной деятельности.

В Минобороны напоминают: «Российско-французский Совет сотрудничества по вопросам безопасности учрежден в 2002 году по решению президентов двух стран. Формат Совета предполагает обязательное участие министров иностранных дел и обороны России и Франции. Форум проводится ежегодно, по очереди в Париже и в Москве. 9 сентября 2019 в столице России состоялось двенадцатое заседание Совета».

С российской стороны в нём примут участие Шойгу и глава МИД Сергей Лавров, с французской - министр Вооружённых сил Флоранс Парли и министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Особое внимание в ходе встречи будет уделено вопросам стратегической стабильности и европейской безопасности, нераспространения вооружений и контроля над ними, предотвращения гонки вооружений в космосе. В повестку дня включены проблемы взаимоотношении между РФ и ЕС, а также отсутствие таковых между Россией и НАТО. Поговорят министры и о ситуации сложившейся на Украине, в Афганистане, а Иране и в Ливии, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Африке.

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