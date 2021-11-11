Блинкен: США продолжат оказывать военную поддержку Украине

Аргументы Недели → Армия 13+

11 ноября 2021, 16:30

Фото: Соцсети

Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге после подписания Хартии стратегического партнерства между Украиной и США, передает UA со ссылкой на Укринформ.

В частности, США продолжат предоставлять Украине «летальное оружие». «Мы продолжаем оказывать помощь в области безопасности, в которой нуждается Украина, включая летальное оружие, для защиты от любой российской агрессии. Это жизненно важный аспект нашей поддержки и помощи, чтобы Украина имела средства для защиты от любой агрессии», - заявил Блинкен.

Он также добавил, что Соединенные Штаты тесно сотрудничают с европейскими партнерами и союзниками, «чтобы все они были сосредоточены на наших опасениях по поводу возможности возобновления российской агрессии на основе получаемых нами отчетов о передвижениях российских войск у границы с Украиной, и мы координируем свои действия (с европейскими союзниками – «АН»)». Недавно в США прошли консультации по ситуации на российско-украинской границе.

По словам госсекретаря США, этот вопрос поднимался на саммите в Риме в конце октября. Блинкен напомнил, что Соединенные Штаты предоставили Украине более 409 миллиардов долларов с 2014 года, по данным UATV, а в текущем финансовом году Конгресс выделил Киеву почти 400 миллионов долларов по запросу Белого дома.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости