США и Европа, по сути, санкционируют геноцид населения Донбасса

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11 ноября 2021, 16:00 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Из ДНР поступило сообщение о минометных и гранатометных обстрелы украинскими военными территории Донецка и Горловки. Об этом пишет агентство фронтовых новостей «АННА -Ньюс».

В четверг под огнём ВСУ оказались: посёлок шахты «Трудовская» на западе Донецка и село Озеряновка на юго-западе Горловки. Данные поступили из представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Хронология обстрела посёлка шахты «Трудовская» и населённого пункта Озеряновка такова: «В 7:17 утра под огнем ВСУ оказался район поселка шахты «Трудовская» на западе Донецка, в направлении которого выпущено 15 мин калибром 82 мм и 11 гранат (здесь правильно писать: не гранат, а выстрелов - «АН») из СПГ (вероятно, речь идёт об СПГ-9; «АН»). В 7:50 противник выпустил 18 мин калибром 120 мм в направлении поселка Озеряновка на юго-западе Горловки».

Отмечается, что украинские военные в основном ведут огонь по объектам коммунальной инфраструктуры и коммуникациям. Вероятно, перед ними поставлена задача «загнать жителей Донбасса в каменный век» и таким образом сломить коллективную волю ДНР к сопротивлению.

«АННА-Ньюс» передаёт: «По информации администрации Горловки, в результате обстрела была перебита линия электропередачи. Без электроснабжения остались выше 200 абонентов в поселке Озеряновка. В 9:21 частично удалось восстановить электроснабжение, были запитаны 14 трансформаторных подстанций. На данный момент 4 ТП обесточены, 208 абонентов по ул. Солнечногорской остаются без электричества».

Нельзя не осуждать стратегию Киева, направленную на уничтожения объектов гражданской и промышленной инфраструктуры, в том числе – станций и коммуникаций снабжения водой, теплом и электроэнергией, а также разрушения линий и трансляторов связи, что может привести к гуманитарной катастрофе. Однако Европа и США, включая западных сверхагрессивных правозащитников, стараются не замечать этого. Напротив США призывает своих европейский союзников вооружать украинскую армию и оказывать Украине всестороннюю военную помощь. И в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в других европейских столицах отлично знают, что проданное ими Киеву оружие стреляет в мирное население ЛНР и ДНР. Таким образом Европа санкционирует геноцид населения Донбасса. А Соединённые Штаты однозначно являются организаторами этого геноцида. Более того Вашингтон готов взять на себя инициативу в этом богомерзком деле. Из коридоров Пентагона все чаще звучат угрозы о возможном обстреле крылатыми ракетами «Томагавк» территории республик Донбасса.

Кстати, военные корреспонденты отмечают, что в последнее время украинские миномётчики используют очень часто боеприпасы западного образца. Это можно определить по следующему признаку. Хвостовики миномётных снарядов советской разработки остаются практически целыми, а европейские – разлетаются на осколки. Поэтому, после обстрела снарядами советского образца на местах, которые попали под миномётный огонь, рядом с воронками остаются вышеуказанные слегка покорёженные хвостовики. Но, в последние время их не обнаруживают.

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