Два Ту-160 провели учебное бомбометание на полигоне в Белоруссии

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11 ноября 2021, 14:24

Фото: Соцсети

Два Ту-160 ВКС РФ рамках учений отрабатывают бомбометание на полигоне в Белоруссии, сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на телеграм-канал белорусского Министерства обороны. На Западе восприняли эту акцию, как послание о том, что Россия будет защищать Белоруссию вплоть до применения ядерного оружия.

В частности Минобороны РБ сообщило: «В настоящее время два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отрабатывают ряд учебно-боевых задач, в том числе имитация бомбометания на авиационном полигоне "Ружанский" без применения авиационных средств поражения».

Отмечается, что одновременно истребительная авиация белорусских ВВС решила задачу по их условному перехвату и в настоящее время обеспечивает сопровождение по маршруту полета. В Минобороны напомнили, что полеты стратегической авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации в воздушном пространстве Белоруссии будут проводиться на регулярной основе.

Данный акт на Западе расценили как демонстрацию силы и однозначное послание США и НАТО о том, что Россия будет защищать Белоруссию вплоть до применения ядерного оружия. Возможно понимание сути Союзного государство РФ и РБ остудит многие горячие головы в Старом и Новом Свете. Впрочем, Евросоюз продолжает давление на Минск и намерен ввести новые санкции против него. Кроме того, стало известно, что Объединённая Европа намеренна расширить свой антироссийский секционный пакет. От европейских политиков всё чаще звучат угрозы применения силы против России. В частности, подобное безответственное заявление прозвучало из уст министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Сергей Шойгу порекомендовал европейцам помнить историю. «На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать», - сказал он.

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