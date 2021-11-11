Владимир Путин обеспокоен военной активностью США в Черноморском регионе

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11 ноября 2021, 14:07

Фото: Пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин обеспокоен присутствием кораблей США в Черном море, эта ситуация является причиной для повышенных мер предосторожности со стороны РФ, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает новостное агентство «Интерфакс».

Песков на этот раз без увёрток ответил на вопрос о заявил журналистов по поводу учений США и НАТО в Черноморском регионе. Из его уст прозвучало, что таковые являются предметом его обеспокоенности и он об этом говорил».

Пресс-секретарь президента также пояснил, что на уровне военных РФ и США поддерживаются постоянные контакты, чтобы избежать случайностей, способных привести к вооружённому столкновению сторон. он так же пояснил, что военное ведомство России бесспорно реагирует на создавшуюся ситуацию в Черноморском регионе.

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