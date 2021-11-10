США готовятся поддержать Украину в возможной эскалации боевых действий на Донбассе

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10 ноября 2021, 17:21

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России заявляет, что за прошедшие сутки разведывательная авиация стран НАТО существенно увеличила интенсивность полетов у границ Российской Федерации в Черноморском регионе.

За прошедшие сутки силы ПВО РФ обнаружили три разведывательных самолета государств НАТО. Во-первых, это вылетевший с авиабазы на острове Крит (Греция) стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, приближавшийся к государственной границе Российской Федерации на расстояние 30 км. Во-вторых, это взлетевший с авиабазы на острове Сицилия (Италия) базовый патрульный самолет P-8А «Посейдон» ВМС США, приближавшийся к государственной границе Российской Федерации на расстояние 70 км. В-третьих, это вылетевший с авиабазы на территории Румынии самолет-разведчик С-160G «Габриэль» ВКС Франции, приближавшийся к государственной границе России на 30 км. Да, был зафиксирован еще один стратегический самолет-разведчик U-2 ВВС США, вылетевший с территории Великобритании. Он барражировал над территорией Украины и приблизился к границе Российской Федерации на расстояние около 60 км.

Ранее, 9 ноября над акваторией Чёрного моря совершал разведывательный полёт борт Е-8С ВВС США.

Напоминаем, что в настоящее время в акватории Чёрного моря находится эсминец «Porter» ВМС США, вооружённый крылатыми ракетами. Данный корабль покинул порт Батуми сегодня утром в 8.56 мск. Другой американский корабль «Mount Whitney» ВМС США вышел из порта Батуми в 9.20 мск. Этот вымпел является кораблём управления этаким передвижным командным пунктом 6-го флота ВМС США. Также в юго-западной части Чёрного моря находится танкер «John Lenthall» ВМС США.

Непосредственно за действиями вышеуказанных американских кораблей наблюдают ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен».

По мнению российского военного руководства американские ВМС совместно с разведывательной и стратегической авиацией ВВС США осуществляют в акватории Чёрного освоение театра военных действий (ТВД) на случай подготовки и исполнения Киевом силового решения донбасского конфликта.

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