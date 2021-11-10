Вашингтон, вероятно, намерен подкупить лидеров Узбекистана и Таджикистана, чтобы разместить военные базы США на их территории

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10 ноября 2021, 15:33 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети. Колин Кал

Пентагон усиленно ищет партнеров в Центральной Азии, готовых разместить у себя американские войска, оборудование и средства разведки. Об этом пишет Washington Times. Американцам вдруг стало жизненно необходимо обосноваться в регионе, и они мотивируют свои действия намерениями бороться против Аль-Каиды, ИГИЛ (обе группировки запрещены в России) и других экстремистских группировок из Афганистана, ими же созданными или выпестованными.

О благородстве намерений США говорить не приходится им дай палец укусить, они всю руку съедят. Примеров тому много. К тому же сами янки вольно или невольно откровенничают на этот счёт. В высказываниях американских политиков даже глухой услышит, что Вашингтон брызжет ядовитой слюной, наблюдая как Россия и Китай укрепляют свои позиции в данном регионе. Москву и Пекин обвиняют в намерениях выместить Вашингтон из Средней Азии, как будто это всегда был регион американского влияния. Лживости США не перестаёшь дивиться.

В настоящее время известно, что заокеанские эмиссары из Госдепартамента окучивают Узбекистан, Таджикистан и другие страны. Пентагон намерен в первую очередь разместить в регионе базы своих ударных беспилотников. Однако, Москва должна осознавать, что это оружие, если оно появится в Средней Азии, может быть нацелено и на Россию. Никакие заверения американцев в расчёт брать нельзя. Они не договороспособны, достаточно вспомнить документ Госдепартамента США, изданный в 1990 году в связи с объединением Германии, в котором было указано, что «госсекретарь дал понять, что США поддерживают объединённую Германию в НАТО, но готовы обеспечить, что военное присутствие НАТО не будет расширяться далее на восток». Более того, 9 февраля президент США Джордж Буш-старший направил Гельмуту Колю письмо с целью прояснить позицию США, сообщавшего о своём разговоре с Горбачёвым и о том, что «расширения зоны НАТО не будет». Далее на саммите в Кэмп-Дэвиде руководители США и ФРГ согласовали свои позиции по предложениям советской стороне, согласно чего бывшей ГДР предполагалось предоставить «особый военный статус» и там не будут размещены военные структуры НАТО. На деле - НАТО вплотную подошла к российским границам.

Ныне американские военные сетуют, что им приходится использовать пилотируемую и беспилотную авиацию, размещённую на Ближнем Востоке, для проведения военно-воздушных операций в Афганистане. То есть, бомбардировщики, истребители и беспилотники ВВС США действуют на пределе своих возможностей.

После встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков открытым текстом заявил: «Мы решительно подтвердили неприемлемость для России любой формы военного присутствия США в странах Центральной Азии». Судя по всему, эта «разносчица печенек» не просто зондировала возможность прогнуть Кремль, а давила нахрапом, дабы получить от Москвы добро для размещения американских военных баз в Центральной Азии. О том, что она обещала взамен остаётся только догадываться. Судя по всему, с Кремлём пытались договориться об использовании американцами российских военных баз в среднеазиатском регионе. Видимо, ту же тему затрагивали переговоры главы ЦРУ Бёрнса с Патрушевым и Нарышкиным. Москва разумно не пошла ни на какой сговор с Вашингтоном видимо памятуя о том, что любой договор, заключённый с США, стоит не больше той бумаги, на которой он написан. Примеры тому, договоры по ПРО и ДРСМД.

Конечно же теперь в Вашингтоне начинают говорить о неконструктивном подходе Кремля в борьбе с терроризмом.

Вполне справедливо, что министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике усилия США по созданию операционных баз недалеко от Афганистана, по сути подтвердив непреклонность позиции российского руководства по данному вопросу.

Но в Вашингтоне на этот счёт не успокаиваются. На слушаниях в Сенате США представитель Пентагона Колин Кал заявил: «Мы ведем переговоры с Пакистаном, чтобы поддерживать воздушное сообщение открытым. У нас также были разговоры с Узбекистаном и Таджикистаном». Власти США, судя по всему, готовят щедрую компенсацию за размещение баз, которую они намерены предложить политическому руководству Таджикистана и Узбекистана. Об этом Колин Кал сказал так: «У нас есть некоторые очень конкретные идеи, но на этот счет… это очень деликатно». Короче суть этих идей хранится в строгом секрете. Здесь не надо быть провидцем, чтобы догадаться, как американцы намерены добиться благосклонности Ташкента или Душанбе.

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