Министры обороны стран СНГ обсудили вопросы военного строительства

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10 ноября 2021, 14:14

Фото: Соцсети

В первую очередь на заседании было решено усовершенствовать объединенную систему противовоздушной обороны стран СНГ и адаптировать её к решению задач воздушно-космической обороны, сообщает ДИМК МО РФ, ссылаясь на слова российского военного министра.

В частности, Сергей Шойгу сказал: «Рассмотрели необходимые меры по формированию Совместного подразделения гуманитарного разминирования, а также развития совместных систем военного назначения. Это касается адаптации объединённой системы противовоздушной обороны к решению задач воздушно-космической обороны, совершенствования построения Совместной (объединённой) системы связи вооружённых сил государств Содружества».

Министры обороны стран СНГ также одобрили основные направления развития системы сотрудничества в области военного образования и подготовки кадров, а также Единой системы государственного радиолокационного опознавания.

Так же было решено провести в 2022 году компьютерное командно-штабное учение по противовоздушной обороне. На этот счёт Шойгу заявил: «Советом министров обороны принято решение о проведении компьютерного командно-штабного учения объединённой системы противовоздушной обороны «Региональная безопасность – 2022».

Кроме того, в следующем году будут организованы Третьи Военно-спортивные игры, посвящённых 30-летию Совета министров обороны СНГ. Также участники заседания договорились «углублять практическое взаимодействие в области военно-топографического и гидрометеорологического обеспечения».

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