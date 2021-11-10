Амурская армия ВВО получила новые передвижные комплексы связи

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10 ноября 2021, 14:04

Фото: Соцсети

Партия новейших цифровых радиорелейных станций поступила на вооружение соединения связи Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), сообщает пресс-служба ВВО.

Бригада связи 35-той общевойсковой армии подкреплена новейшими передвижными цифровыми радиокомплексами, которые предназначены для быстрого построения высокоскоростной защищенной опорной сети связи и управления войсками.

Пресс-служба Восточного военного округа уточняет, что начинка этих станций содержит станции новейшую элементную базу и работает на усовершенствованном программном обеспечении. Это позволяет «проводить развертывание, юстировку антенн, а также настройку режимов работы аппаратуры в автоматическом режиме. Цифровая электроника станции обеспечивает передачу цифровых потоков на трех азимутальных направлениях с динамическим выбором вида модуляции и кодирования передаваемого сигнала». Новая станция размещена на шасси КамАЗ-5350.

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