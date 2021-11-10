В МВЦ идёт заседание Совета министров обороны стран СНГ

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10 ноября 2021, 13:33

Фото: Минобороны РФ

Заседание Совета министров обороны стран СНГ началось в канун 30-летнего юбилея Организации. По словам российского министра, формат Совета министров обороны даёт возможность расширять спектр партнёрства и принимать эффективные решения в интересах обеспечения военной безопасности СНГ. Перед заседанием министры возложили цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду в Москве и почтили минутой молчания память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Также участникам мероприятия показали подлинники документов из Центрального военного архива, связанные с защитой Брестской крепости, подвигом 28 героев-панфиловцев, битвой за Днепр, обороной Севастополя (в том числе фотографии разрушенного гитлеровцами города), взятием Берлина и Парадом Победы 24 июня 1945 года, в Музее военного сотрудничества. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

В заседании Совета министров обороны стран СНГ принимают участие делегации военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ. Мероприятие проходит в Международном военном центре, который специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ недавно привели в соответствие с историческим обликом первой половины XX века, а также оборудовали здесь специализированные кабинеты для делегаций стран СНГ. До начала заседания министры посетили Музей военного сотрудничества. Они стали первыми, кто увидел недавно рассекреченный Ультиматум ставки Верховного Главнокомандования от 8 января 1943 года генералу Паулюсу, подписанный Рокоссовским и Вороновым. В скором времени документ будет опубликован. Также в Музее был показан Орден «Победа» номер один, который был вручен маршалу Жукову.

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