США проводят изучение предполагаемого Черноморского театра военных действий

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10 ноября 2021, 13:11

Фото: Соцсети

9 ноября в период с 14.15 до 19.28 над акваторией Черного моря совершил полёт самолет разведки и управления Е-8С ВВС США. Всё это время его отслеживали радиолокационные средства зенитных ракетных войск ВКС России. Кроме того, в этом же регионе находятся два корабля 6-го флота ВМС США. Речь идёт о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Американский самолет Е-8С вылетел с авиабазы Рамштайн (ФРГ) ВВС США. Его полёт над центральной и северо-восточной районами Чёрного моря длился 5 часов 13 минут, на эшелонах 7-10 тыс. Конашенков подчеркнул: «Минимальное приближение к государственной границе Российской Федерации составило 35 км… Речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы… Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины».

Минобороны напомнило, что в настоящее время для участия в проводимом объединенным командованием Вооруженных сил США в Европе многонациональном учении в Черноморском регионе находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, танкер John Lenthall ВМС США и штабной корабль Mount Whitney ВМС США.

Представитель МО РФ заявил: «С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке».

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