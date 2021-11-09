Главы военных ведомств Казахстана и России договорились о тесном сотрудничестве

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9 ноября 2021, 17:17

Фото: Соцсети

Министры обороны России и Казахстана утвердили программу сотрудничества в военной сфере. Программу стратегического партнерства в оборонной сфере на 2022-2024 годы подписали сегодня главы военных ведомств России и Казахстана Сергей Шойгу и Мурат Бектанов. Это первый визит казахского военного министра в Москву в ранге министра обороны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ).

«Программа двустороннего стратегического партнерства в военной области на 2022-2024 годы определяет приоритетные направления взаимодействия в оборонной сфере на среднесрочный период»,- сказал Шойгу перед подписанием документа. Также министрами был утвержден план сотрудничества на 2022 год, уточняющий порядок реализации программы. Глава военного ведомства РФ подчеркнул, что отношения между вооруженными силами двух стран носят стратегический характер. «Военное сотрудничество между военными ведомствами развивается, несмотря на все трудности, стабильно, поступательно и в строгом соответствии с имеемыми планами и теми изменениями, которые вносит жизнь, в частности, афганская тема», – цитирует ДИМК МО. РФ Сергея Шойгу.

В Казахстане функционирует множество российских военных полигонов, что особенно важно в период, когда идет бурное развитие и освоение новых систем вооружений. Через эту республику идёт транзит российских военных грузов.

ДИМК МО РФ сообщает: «Шойгу также напомнил об учебе в российских военных вузах казахстанских военнослужащих, подчеркнув, что уровень образования в них дает курсантам необходимые знания для обеспечения обороноспособности вооруженных сил Казахстана и обслуживания общей системы противовоздушной обороны. По оценке министра, она работает основательно и надежно. В свою очередь Бектанов отметил важность вопросов безопасности государств Содружества, ОДКБ в регионе с учетом афганской тематики. «Мы работаем в этом направлении, оказываем посильную, хорошую помощь нашим таджикистанским коллегам», - сказал он, отметив, что обстановка в регионе имеет тенденцию к улучшению. Министр также поблагодарил российских коллег за помощь в организации совместных учений в рамках Армейских международных игр. По его словам, в национальном военном ведомстве внимательно изучают боевой опыт российских коллег. В следующем году запланировано несколько двухсторонних учений».

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