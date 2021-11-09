Минобороны России следит за действиями кораблей и самолётов США в Чёрном море

Аргументы Недели → Армия 13+

9 ноября 2021, 17:09

Фото: Соцсети

Военное ведомство России сообщает, что Черноморским флотом выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США в акватории Черного моря. Информация для СМИ представлена ДИМК МО РФ.

Мо РФ напоминает, что с 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием «Porter» ВМС США, 3 ноября зашёл танкер «John Lenthall» ВМС США и 4 ноября прибыл штабной корабль «Mount Whitney» ВМС США. 6 ноября с целью совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации над Акваторией Черного моря выполнены полёты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от государственной границы Российской Федерации.

По данным ДИМК МО РФ,- корабли ВМС США прибыли для участия в проводимом объединенным командованием вооруженных сил США в Европе многонациональном учении в Черноморском регионе. Это внеплановые манёвры ВС США, которые создают дополнительную напряжённость в регионе. Вашингтон формирует многонациональную группировку многонациональных войск в непосредственной близости от российской границы. Нам к такому явлению не привыкать. В своё время Наполеон и Гитлер делали то же самое.

В учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины. По мнению Генштаба ВС РФ,- неприятельская коалиция ведёт изучение предполагаемого театра военных действий на фоне подготовки Киевом силового решения на юго-востоке.

В настоящее время эсминец «Porter» и штабной корабль «Mount Whitney» находятся в порту Батуми (Грузия), танкер «John Lenthall» – в юго-западной части Черного моря. Российские Вооруженные Силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости