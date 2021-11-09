В стратегических учениях ВС США «Глобальный гром 22» воплощается сценарий глобальной ядерной войны

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9 ноября 2021, 16:10 Юрий Кнутов

Фото: Соцсети

В начале ноября 2021 г. Стратегическое командование вооруженных сил США (STRATCOM) провело ежегодные командные учения по управлению ядерными силами. В официальной информации, распространенной STRATCOM, говорится: «Стратегическое командование США начало свои ежегодные учения по ядерному командованию и управлению, а также полевые учения Global Thunder 22 («Глобальный гром 22»), дающие возможность для тренировок во всех районах миссии командования с особым упором на готовность ядерных сил».

Учения «Global Thunder 22» «предусматривают проведение глобальных операций в координации с другими командованиями, службами и соответствующими ведомствами правительства США с целью сдерживания, обнаружения и, если понадобится, отражения стратегических атак на Соединенные Штаты и их союзников».

По сценарию американских учений Россия якобы применила ядерное оружие по военным объектам НАТО в странах Европы. В ответ США нанесли ядерный удар по целям на территории РФ, фактически начав всеобщую ядерную войну.

В ходе проводимых STRATCOM учений были проверены все составляющие американской ядерной триады. В частности, Пентагон оценил способность ракетчиков поражать объекты в России с помощью межконтинентальных баллистических ракет. Особое внимание было обращено на подготовку пилотов стратегических бомбардировщиков и их способность выполнять поставленные перед ними боевые задачи. Так же были оценены действия экипажей подводных лодок и готовность ракетных комплексов на атомных субмаринах к ядерной войне. Большое внимание на всех этапах учения отводилось сохранению устойчивости ядерной триады в случае ответного удара.

В «Global Thunder 22» приняли участие американские конгрессмены, которые координировали деятельность гражданских министерств и оборонных агентств со Стратегическим командованием вооруженных сил США. Руководил учениями глава Пентагона Ллойд Остин.

За несколько дней до начала учений стратегические бомбардировщики B-1B Lancer отработали условное уничтожение кораблей Балтийского и Черноморского флота с помощью новейших противокорабельных крылатых ракет LRASM.

Что касается американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами на борту (ПЛАРБ), то их участие в учениях «Global Thunder 22» совпало со скандалом. Капитан подводной лодки Seawolf USS Connecticut (SSN 22) и еще два старших офицера субмарины были отстранены от своих должностей за столкновение с подводной горой в Южно-Китайском море, которое привело к серьезным повреждениям ПЛАРБ и травмам среди подводников.

Привлечение американских конгрессменов к учениям STRATCOM призвано помочь сохранить высокие темпы роста расходов на ядерную триаду. Начиная с 2020 г. затраты на разработку новейшего ядерного оружия в США уже выросли на 18%. В 2022 финансовом году на эти цели будут выделены рекордные 29 млрд. долл. Из них 1,5 млрд. долл. направят на создание новых межконтинентальных баллистических ракет GBSD (The Ground Based Strategic Deterrent). Еще 4,4 млрд. долл. планируется истратить на разработку новейших ПЛАРБ типа «Columbia». 2,8 млрд. долл. пойдут на строительство двух летных образцов стратегического бомбардировщика В-21 Raider. Кроме того, 474 миллиона долл. Пентагон потратит на новейшие стратегические крылатые ракеты большой дальности LRSO с ядерными боеголовками типа W80-4. Мощность их боевой части может варьировать от 5 до 150 кт.

Расходы США на ядерное перевооружение поистине астрономические и далеки от чисто оборонительных задач. Да и сам сценарий учений, разработанный в STRATCOM, указывает на то, что Вашингтон вообще не планирует ограниченную ядерную войну, а сразу готовится ко всеобщей, нанося всеми имеющимися у США силами и средствами ядерный удар по России.

Практически одновременно с учениями «Global Thunder 22» ВМС США проводят в Черном море совместные учения с Украиной и Грузией. Для участия в них из Средиземного моря через проливы Босфор и Дарданеллы прошел американский эсминец УРО «Porter» класса «Arleigh Burke». Он оснащен девятью десятками универсальных пусковых установок МК-41.

Каждая из них предназначена для запуска ракет системы ПРО Aegis либо крылатых ракет Tomahawk с дальностью стрельбы 1,6 тыс. км. ВМС США тщательно скрывают, какое количество крылатых ракет имеется на борту эсминца и сколько из них имеет ядерную боевую часть.

На следующий день после прохода эсминца «Porter» в Черное море проследовал флагман 6-го флота США «Mount Whitney». Штабной корабль считается одним из самых совершенных в американском флоте и относится к классу C4I (command, control, communications, computers and intelligence — командование, управление, коммуникации, компьютеры и информация). Задача флагмана Mount Whitney - осуществлять руководство учениями кораблей НАТО, которые одновременно будут проходить в Черном и Средиземном морях, а также координировать действия 6-го флота с ядерной триадой Соединенных Штатов.

Корабли Черноморского флота внимательно следят за действиями ВМС США. Как только американские военные суда прошли через проливы, российский Черноморский флот сразу же взял их на сопровождение в прямом и переносном смысле. В прямом означает следование параллельным курсом, а в переносном смысле подразумевает наблюдение за незваными гостями через прицелы систем противокорабельного ракетного оружия. Кроме кораблей Черноморского флота американские военные суда периодически сопровождает российская морская авиация.

Наиболее остро русское «гостеприимство» прочувствовал эсминец «Porter». После того, как он оказался в акватории Черного моря, по незваному гостю были произведены электронные пуски ракет сразу с нескольких российских боевых кораблей. Уверен, что команда американского эсминца смогла быстро понять, что ей здесь не рады.

В последнее время США все чаще и чаще рассматривают Черное море как свою вотчину. Не так давно Вашингтон выдвинул идею повысить роль флотов Румынии и Турции, оснастив их современным ракетным оружием. Кроме того, Пентагон создает систему военно-морских баз, которая включает порты Румынии, Украины и Грузии. Конечная цель НАТО - запереть российский военный флот в Севастополе и в Новороссийске, превратив, таким образом, Черное море во внутреннее море Североатлантического альянса.

Хорошо понимая агрессивные планы Вашингтона, Москва еще в конце апреля 2021 г. по каналам МИДа официально уведомила ряд стран Запада и Киевские власти, что закрывает для военных кораблей других государств некоторые районы морской акватории, прилегающие к Крыму. Основанием для такого решения стал рост военной напряженности вокруг полуострова и периодически проводимые учения Черноморского флота с боевой стрельбой. Несмотря на это, в августе 2021 г. эсминец британских Королевских ВМС «Defender» проигнорировал российские предупреждения, прошел через запретную зону и вторгся в территориальные воды России. Чтобы не допустить на этот раз возможных провокаций со стороны ВМС США российские военные корабли заранее блокировали закрытую для судоходства морскую акваторию. Ну а в ответ на маневры НАТО Черноморский флот проводит свои учения, демонстрируя высокую боевую выучку и способность противостоять любому противнику, который рискнет посягнуть на территориальную целостность Российской Федерации.

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