Мировые СМИ заинтересовались информацией о подготовке Китая к борьбе с американскими авианосцами

Аргументы Недели → Армия 13+

8 ноября 2021, 16:00

Фото: Соцсети

Спутниковые снимки показывают, что Китай построил макеты авианосца и эсминца ВМС США в пустыне на северо-западе страны, возможно, для отработки будущего военно-морского противостояния с Америкой. Мировые СМИ, в первую очередь – американские, подняли редкостную по интенсивности шумиху вокруг этого события.

Вашингтон обеспокоен тем, что в последние годы Китай значительно модернизировал свои Вооруженные силы. Американские политики и военные в один голос возвещают о возросших военных возможностях Пекина и высказывают озабоченность США по мере роста напряженности в Южно-Китайском море, вокруг Тайваня и в целом - в Индо-Тихоокеанском регионе.

На снимках, сделанных в воскресенье базирующейся в Колорадо компанией Maxar Technologies, занимающейся спутниковой разведкой, показаны очертания макета американского авианосца и, по крайней мере, одного эсминца. Обе мишени исполнены в масштабе один к одному и поставлены на железнодорожное полотно.

Maxar сообщает, что макеты обнаружены в округе Жоцян, в пустыне Такламакан, в северо-западном китайском регионе Синьцзян.

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил на брифинге в понедельник, что у него нет информации на этот счёт. На вопрос журналистов он лишь коротко ответил: «Я не осведомлен о ситуации, о которой вы упомянули».

В Пентагоне уже давно муссируют информацию о том, что Военная стратегия Китая делает упор на противодействие ВМС США и их союзников. Эта программа включает в себя разработку ракет наземного, морского и воздушного базирования для отражения и, возможно, потопления ударных авианосных групп ВМС США. В первую очередь американцы указывают на китайскую баллистическую ракету наземного базирования DF-21D, названную экспертами - «убийцей авианосцев».

В последние месяцы также значительно увеличилось количество подлетов китайских военной авиации к Тайваню. Вашингтон поставляет Тайваню значительный объём вооружения. Более того, Вашингтон обещал Тайбэю защиту. По всему выходит, что США есть о чём серьёзно беспокоиться.

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