30 новых танков усилят российский военный контингент в Таджикистане

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8 ноября 2021, 15:33

Фото: Соцсети

201-я российская военная база получит в ноябре первую партию модернизированных танков Т-72Б3М, заявил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин. Об этом сообщает головное агентство «Интерфакс».

На церемонии награждения работников СМИ «Медиа-Ас Центр 2021», главком Центрального военного округа заявил: «Продолжаем наращивание боевого потенциала соединения. До конца текущего года 201-я военная база обновит свой парк боевых машин, получив 30 улучшенных танков Т-72Б3М. Первые эшелоны с техникой ожидаем уже в ноябре».

Всего, 201-я военная база получит более 60 единиц современной военной техники. Кроме того, данное соединение получит передовое вооружение. В списке обновлений: БТР-82А и модернизированные БМП-2М, переносные зенитно-ракетные комплексы «Верба», управляемые ракетные комплексы «Корнет», снайперские винтовки АСВК-М «Корд», автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности, а также технику для служб тылового и технического обеспечения.

Главком Лапин подчеркнул: «Проведенный комплекс мероприятий позволил значительно усилить боевую мощь соединения. Личный состав поддерживает высокий уровень боеготовности и готов реагировать на любые угрозы в Центрально-Азиатском регионе».

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