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Начались манёвры войск стран ОДКБ, в ходе которых будет использован боевой опыт военных действий в Сирии и Карабахе

, 15:21

Начались манёвры войск стран ОДКБ, в ходе которых будет использован боевой опыт военных действий в Сирии и Карабахе
Фото: Соцсети

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин открыл учения «Нерушимое братство – 2021» на полигоне Казанского высшего танкового командного училища. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ЦВО.

В понедельник стартовали учения коллективных сил ОДКБ, в которых задействованы подразделения войск Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Маневры продлятся до 12 ноября. Командующий ЦВО отметил, что в ходе учений будет использован опыт военных действий в Сирии и Карабахе.

И ещё Лапин заявил: «Для нейтрализации потенциальных угроз в нынешних условиях как никогда востребованы взаимодействие и сплоченность государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, а также динамичное наращивание союзничества в военной сфере. От нас требуется полная готовность в любой момент обеспечить безопасность и поддержать мир в наших странах…Для проведения совместных действий из воинских контингентов шести государств в кратчайшие сроки мы создадим мощную разнородную группировку войск с единой системой управления, способную оперативно выполнять весь спектр задач по борьбе с международным терроризмом, преодолению конфликтов и защите мирного населения».

Россию на манёврах представляют военнослужащие отдельного миротворческого соединения ЦВО из Самарской области. Также в учении от российской стороны задействованы силы и средства подразделений связи, специального назначения, радиоэлектронной борьбы, РХБ защиты, военной полиции ЦВО.

Всего на учениях задействовано около 1,8 тысячи штыков, до 300 единиц вооружения, в том числе 8 вертолетов Ми-8 и Ми-24 и два фронтовых бомбардировщика Су-34.

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