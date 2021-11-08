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Корабли ЧФ отработали поиск подводной лодки условного противника

, 15:04

Корабли ЧФ отработали поиск подводной лодки условного противника
Фото: Соцсети

Малые противолодочные корабли (МПК) «Ейск» и «Касимов» Черноморского флота (ЧФ) в составе корабельной поисковой ударной группы (КПУГ) отработали поиск подводной лодки (ПЛ) условного противника во взаимодействии с экипажем противолодочного вертолёта Ка-27М, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО). Мероприятие проводится на фоне усиления присутствия сил 6-го флота ВМС США в Чёрном море.

В штабе ЮВО сообщили: «В ходе учения экипажи МПК, используя собственные данные и данные о ПЛ от противолодочного вертолёта, осуществили поиск и слежение за подводной лодкой, а также атаковали подводную цель, применив торпедное и реактивное бомбовое вооружение. Роль условного противника выполнял экипаж одной из подводных лодок ЧФ. Кроме того, в ходе поиска ПЛ, экипажи кораблей выполнили задачи противовоздушной обороны КУГ на переходе морем с выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушной цели».

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