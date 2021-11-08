Утверждена новая Военная доктрина Союзного государства РФ и РБ, Пентагон возвращает в Европу 56-е арт-командование и ракеты

Аргументы Недели → Армия 13+

8 ноября 2021, 13:41 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Чёрном море и на Дальнем Востоке прошли военно-морские учения с привлечением боевых надводных и подводных кораблей и ударной авиации. Высший Государственный Совет Союзного государства (СГ) в формате видеоконференции утвердил обновлённую Военную доктрину СГ. МО РФ сообщило о проведении более 200 учений в РВСН и о поступлении в течение 2021 года более 2500 единиц вооружений и техники в сухопутные войска РФ. В Чёрное море вошёл корабль управления 6-го флота ВМС США Mount Whitney. Министерство обороны Украины возглавил ярый русофоб и ястреб. Пентагон восстанавливает 56-е артиллерийское командование в Европе, которое будет руководить в Старом свете ракетными силами США, вооружёнными высокоточными комплексами средней и малой дальности.



На минувшей неделе подразделения мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийского соединения сил береговой обороны Черноморского флота (ЧФ) провели учение по уничтожению группы надводных кораблей условного противника в акватории Чёрного моря. Кроме того, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) ЧФ провели учение по прикрытию пунктов базирования кораблей от массированного ракетного авиаудара условного противника.



Пресс-служба ЮВО уточнила:



«В Крымской и Новороссийской военно-морских базах корабельные средства ПВО в учебных целях были приведены в боевую готовность, расчёты обнаружили, взяли на сопровождение и уничтожили воздушные цели условного противника зенитным ракетным оружием и артиллерией, предназначенными для противовоздушной обороны кораблей».



Также стало известно, что дизель-электрические субмарины «Ростов-на-Дону» и «Великий Новгород» из состава бригады подводных лодок ЧФ в ходе учений отработали нанесение удара ракетами «Калибр-ПЛ» по скоплению кораблей условного противника. Тогда же в среду, истребитель Су-30СМ и фронтовой бомбардировщик Су-24 Морской авиации Черноморского флота (ЧФ) отработали ракетно-бомбовый удар по кораблям условного противника во взаимодействии с подразделениями береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бал» и «Бастион».



На Дальнем Востоке большие десантные корабли (БДК) Тихоокеанского флота (ТОФ) «Николай Вилков» и «Адмирал Невельской» провели артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям в акватории Охотского моря.



В четверг страна отметила День народного единства. Состоялось заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства (СГ) в формате видеоконференции. В ходе мероприятия была утверждена обновлённая Военная доктрина СГ. Кроме того, президент России Владимир Путин посетил Севастополь. Данный визит в Крым и город основной базы ЧФ в День народного единства имеет глубокое символическое значение.



В субботу Минобороны сообщило о том, что в 2021 году в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) России прошло более 200 командно-штабных, тактических и тактикоспециальных учений различного уровня, с дивизионами, полками, соединениями и объединениями.



В частности, ДИМК информирует:



«Учения проводились в перевооружаемых и перевооружённых ракетных соединениях на новейшие ракетные комплексы с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств военных округов, видов Вооружённых Сил и родов войск. Существенно повысилась интенсивность мероприятий в ходе учений при общей тенденции сохранения их продолжительности. Расчеты ПГРК «Ярс» отработали вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. В учениях были задействованы новые образцы современной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБ защиты».



Кроме того, стало известно, что в Сухопутных войсках продолжается планомерное комплексное переоснащение современными образцами вооружения и военной техники в рамках реализации Государственной программы вооружения на 2018-2027 годы. С целью повышения боевых возможностей и обновления парка техники в 2021 году в соединения и воинские части Сухопутных войск поступает более 2500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники. В войска поступают: современные танки Т-90М, Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2 с боевым модулем «Бережок» и бронетранспортеры БТР-82А, системы залпового огня среднего калибра «Торнадо-Г», модернизированные самоходные гаубицы «Мста-С», самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С», комплексы разведки огневых позиций «Зоопарк-1М», РЛС «Аистёнок»; зенитные ракетные системы и комплексы С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2» и его модификация в арктическом исполнении «Тор-М2ДТ», переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», комплексы средств автоматизации «Поляна-Д4М1» и «Барнаул-Т», радиолокационные станции «Ниобий-СВ» и другие образцы вооружения, средства разведки и автоматизированного управления.



Уже в воскресенье стало известно, что фрегат «Адмирал Эссен» ЧФ отработал в открытом море задачи по прикрытию пункта базирования кораблей от авиационного удара условного противника. По учебной задаче - центр управления Черноморского флота условно получил данные о том, что группа ударных самолётов противника совершила взлёт с одного из аэродромов НАТО и направилась в сторону Крымского полуострова. Экипаж российского фрегата отработал нормативы по обнаружению авиации неприятеля и взял её на сопровождение. В финальной части учений воздушный противник был уничтожен зенитным ракетным вооружением корабля. Подчеркивается, что самолёты противника были условно уничтожены до захода на боевой курс.



В четверг, когда Россия праздновала День народного единства, в Чёрное море вошёл Корабль управления 6-го флота ВМС США класса «Блю Ридж» Mount Whitney. Напоминаем, что сейчас в той же акватории находится эсминец Porter ВМС США, с крылатыми ракетами Tomahawk на борту.



Кроме того, стало известно, что президент Турции Эрдоган объявил половину Чёрного моря – турецкой. Согласно этому заявлению, морская граница Турции должна проходить в 150 км от Сочи. Ползущее наступление на зоны интересов РФ неуклонно прогрессирует. А это означает, что боевая нагрузка на ЧФ будет только увеличиваться.



Новым министром обороны Незалежной стал ярый русофоб и ястреб Алексей Резников, который был представлен как кандидат на пост министра обороны Верховной Раде Владимиром Зеленским. Алексей Резников – юрист, родился во Львове, военного образования не имеет. Является носителем западноукраинской идеологии. Именно он озвучил идею размещения американских сил и средств ПВО/ПРО на территории Украины. Новый глава МО Украины, по мнению экспертов, будет публичной личностью. От него ожидают активности в прессе и на телевидении. Также Резников по мнению политологов, способен поддерживать более тесный контакт не только с Пентагоном, НАТО и Министерствами обороны западных стран, но и с западными политиками и конгрессменами. То есть, от него не требуется ведения военного руководства Вооружённые силами страны, этим будут заниматься генералы. Назначение Резникова на пост министра обороны означает дальнейшее ухудшение взаимоотношений между Киевом и Москвой, а также эскалацию военных действий на Донбассе.



Американское издание Breaking Defehse, ссылаясь на пресс-релиз Армии и пользуясь инсайдерской информацией, сообщило о восстановлении Сухопутными силами США 56-го артиллерийского командования в Европе. Действие этой структуры было остановлено в 1991 году после подписания ДРСМД. В настоящее время Пентагон решил значительно нарастить свою огневую мощь за счёт размещения ракетных систем на европейском театре военных действий (ТВД), с учётом требований современности и новой стратегии, направленной на одновременные действия в многодоменном пространстве.



Восстановленное 56-е артиллерийское командование будет «планировать и координировать использование многодоменных ударов» для поддержки армии США в Европе и Африке, а также любого командования сухопутных компонентов объединенных сил, говорится в пресс-релизе Сухопутных сил. Основное внимание оно будет уделять координации ракетного огня дальнего действия. Новые ракетные комплексы значительно улучшены и имеют увеличенную дальность поражения по сравнению с тем, на что старые образцы были способны несколько десятилетий назад.



В перспективе 56-й АртКом получит высокоточные ракеты (Precision Strike Missile) для поражения противника на расстояниях до 499 км, до 1000 миль и гиперзвуковое оружие дальнего действия способное лететь до 1725 миль. Предполагается, что все три эти проекта будут представлены в качестве прототипов в 2023 году.





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