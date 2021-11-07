Все командиры ВС РФ, включая батальонный уровень, прошли через Сирию

Аргументы Недели → Армия 13+

7 ноября 2021, 16:09

Фото: Соцсети

Весь командный состав Вооруженных сил (ВС) России, включая батальонный уровень, имеет сирийский боевой опыт, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на телеканал «Россиия-1».

Российский военный министр отметил высокий боевой дух своих подчинённых. И подчеркнул: «У нас фактически все командиры всех звеньев, командиры полков, бригад, дивизий, армий, командующие округами, начальники штабов, вплоть до командиров батальонов - у нас все прошли через сирийскую операцию, поэтому все имеют, конечно, боевой опыт… Более девяноста процентов летчиков у нас имеют боевой опыт и, там, у кого-то сто, а есть такие, у кого и четыреста боевых вылетов - это, конечно, уже совсем другая армия».

Напоминаем, что ВС РФ воюют в Сирии с 30 сентября 2015 года. Там развёрнуто несколько российских военных баз, самые крупные: авиабаза «Хмеймим» и пункт МТС ВМФ в порту города Тартус.

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