Корабль ЧФ уничтожил группу ударных самолётов условного противника на подлёте к Крыму

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7 ноября 2021, 15:22

Фото: Соцсети

Фрегат «Адмирал Эссен» ЧФ отработал в открытом море задачи по прикрытию пункта базирования кораблей от авиационного удара условного противника. Об этом сообщило новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Черноморского флота (ЧФ).

Стало известно, что центр управления Черноморского флота условно получил данные о том, что группа ударных самолётов по взлёту противника совершила взлёт с одного из аэродромов НАТО и направилась в сторону Крымского полуострова. Экипаж российского фрегата отработал нормативы по обнаружению авиации неприятеля и взял её на сопровождение. В финальной части учений воздушный противник был уничтожен зенитным ракетным вооружением корабля. Подчеркивается, что самолёты противника были условно уничтожены до захода на боевой курс.

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