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Контингенты войск шести стран, задействованные в учениях «Нерушимое братство-2021» прибыли в Казань

, 12:57

Контингенты войск шести стран, задействованные в учениях «Нерушимое братство-2021» прибыли в Казань
Фото: Соцсети

Подразделения войск шести стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казань на совместны военные учения Коллективных миротворческих сил «Нерушимое братство-2021». Об этом сообщает Пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Военнослужащие подразделений ВС стран, задействованных в учениях «Нерушимое братство-2021» прошли обязательные для всех ПЦР-тесты, несмотря на наличие сертификатов на вакцинацию.

В штабе ЦВО, также сообщили: «Ранее в Казань железнодорожным транспортом была доставлена военная техника Республики Беларусь. Они привезли на совместное учение бронетранспортеры БТР-82, бронеавтомобили «Тигр», военные автомобили МАЗ и другую технику. Вся техника была продезинфицирована после разгрузки с железнодорожных платформ. Остальным воинским контингентам будет на время учения передана российская военная техника».

Совместные учения «Нерушимое братство-2021» пройдут с 8 по 12 ноября на полигоне Казанского высшего танкового командного училища. В нем задействуют подразделения армий Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

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