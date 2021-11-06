СВ РФ получат 2500 единиц вооружения и военной техники в этом году

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6 ноября 2021, 16:26

Фото: Соцсети

В Сухопутных войсках продолжается планомерное комплексное переоснащение современными образцами вооружения и военной техники в рамках реализации Государственной программы вооружения на 2018-2027 годы. С целью повышения боевых возможностей и обновления парка техники в 2021 году в соединения и воинские части Сухопутных войск поступает более 2500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Боевой парк Сухопутных войск заметно обновляется. Для танковых и мотострелковых подразделений Минобороны закупает современные танки Т-90М, Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2 с боевым модулем «Бережок» и бронетранспортеры БТР-82А.

Парк ракетных войск и артиллерии получает современные реактивные системы залпового огня среднего калибра «Торнадо-Г», модернизированные самоходные гаубицы «Мста-С», самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С». Разведывательные артиллерийские подразделения оснащаются радиолокационными комплексами разведки огневых позиций «Зоопарк-1М», радиолокационными станциями «Аистёнок», автоматизированными звукотепловыми и звукометрическими комплексами артиллерийской разведки.

В войска ПВО поступают зенитные ракетные системы и комплексы С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2» и его модификация в арктическом исполнении «Тор-М2ДТ», переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», комплексы средств автоматизации «Поляна-Д4М1» и «Барнаул-Т», радиолокационные станции «Ниобий-СВ» и другие образцы вооружения.

В разведывательные подразделений в текущем году спланирована поставка комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец-М» второго поколения. Также Сухопутные войска оснащаются современными средствами связи и автоматизации единой системы управления тактического звена ЕСУ ТЗ.

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