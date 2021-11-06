В текущем году РВСН РФ провели более 200 крупных учений

Аргументы Недели → Армия 13+

6 ноября 2021, 16:22

Фото: Соцсети

В 2021 году в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) России прошло более 200 командно-штабных, тактических и тактикоспециальных учений различного уровня, с дивизионами, полками, соединениями и объединениями. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ).

В частности, ДИМК информирует: «Учения проводились в перевооружаемых и перевооружённых ракетных соединениях на новейшие ракетные комплексы с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств военных округов, видов Вооружённых Сил и родов войск. Существенно повысилась интенсивность мероприятий в ходе учений при общей тенденции сохранения их продолжительности. Расчеты ПГРК «Ярс» отработали вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. В учениях были задействованы новые образцы современной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБ защиты».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости