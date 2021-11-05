Королевские ВВС Австралии получили из США четыре новых истребителя F-35A

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5 ноября 2021, 15:49 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Королевские ВВС Австралии (RAAF)получили ещё четыре многофункциональных истребителя F-35A Lightning2, очередной из них недавно приземлился на базе RAAF Williamtown. Об этом сообщает портал «Defence blog».

С прибытием новых четырёх самолётов F-35A Lightning II парк австралийских ВВС увеличился до 41 машины данного типа. До формирования истребительного полка или авиакрыла осталось приобрести ещё семь истребителей-невидимок пятого поколения. Дело в том, что минимальный боевой порядок, согласно концепции, формируют четыре таких машины. Исходя из этого создаются и укомплектовываются части и подразделения. Авиаполк или авиакрыло (так именуется часть в ВВС Австралии и США) включает две эскадрильи по 24 машины в каждой. Правда, и в самих США до сих пор есть не доукомплектованные эскадрильи, это связано с дороговизной как самого самолёта, так и его эксплуатации.

Стремление некоторых стран непременно приобрести F-35A Lightning II нельзя ни в коем случае оценить с точки зрения военной целесообразности.

Во-первых, эти самолёт видят практически все современные радары. Во-вторых, сложность и дороговизна их технического обслуживания приводит к тому, что в боеспособном состоянии даже в США находится не более 30% от всего парка этих машин.

К тому же, общая стоимость самих F-35A Lightning II и всего цикла их эксплуатации стремительно возрастает до 500 млн. долл. за единицу. Именно поэтому Дания отказалась их покупать для своих ВВС.

Концептуально на F-35A Lightning II разработчики хотели повесить множество задач, от разведки и раннего предупреждения о ракетном ударе, до функции летающего штаба, бомбардировщика, истребителя и штурмовика. В настоящее время, данная машина в боевых ситуациях ВВС США используется как фронтовой бомбардировщик и только.

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