В Военной академии РВСН идёт подготовка командиров расчётов ракетных комплексов «Ярс», «Сармат» и «Авангард»

Аргументы Недели → Армия 13+

5 ноября 2021, 13:52

Фото: Соцсети

Развитие РВСН, поступление в войска новейших ракетных комплексов, а также опыт эксплуатации и применения вооружения и военной техники ставят перед системой военного образования задачи по оперативной корректировке содержания обучения. В связи с этим, ВА РВСН ежегодно актуализирует содержание и расширяет спектр реализуемых образовательных программ, переходит на самостоятельно разработанные образовательные стандарты. Об этом пишет Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения РФ.

Военная академия РВСН имени Петра Великого действует на опережение в подготовке командных и технических кадров для ракетных войск стратегического назначения страны, за этим тщательно следят Генштаб и Минобороны, а также командование войск. Корректируется не только преподавательский состав и программы обучения, но и учебно-методическая база. Разрабатываются новые тренажёры и системы, предназначенные для совершенствования профессиональных знаний слушателей академии и курсантов.

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