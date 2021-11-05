Министр обороны поздравил всех причастных с Днём разведчика

Аргументы Недели → Армия 13+

5 ноября 2021, 13:41

Фото: Соцсети

В связи с празднованием Дня военного разведчика, который отмечается 5 ноября, глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил всех военнослужащих ВС РФ причастных к ГРУ и отметил высокий их профессионализм и самоотверженную работу во благо безопасности Родины.

В частности, министр сказал: «За долгую историю отечественная военная разведка прошла нелегкий путь, постоянно сталкиваясь с серьезными угрозами и вызовами, но неизменно с успехом справлялась с ответственными задачами - защитой национальных интересов и укреплением обороноспособности государства…благодаря высокому мастерству и всесторонней подготовке, отваге и беззаветной преданности Родине военные разведчики даже в самых сложных и опасных условиях действуют бесстрашно, решительно, профессионально».

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