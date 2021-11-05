Армия США значительно нарастит свою огневую мощь в Европе для войны с Россией

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5 ноября 2021, 13:33 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Американское издание Breaking Defehse, ссылаясь на пресс-релиз Армии и пользуясь инсайдерской информацией, сообщает о восстановлении Сухопутными силами США 56-го артиллерийского командования в Европе. Действие этой структуры было остановлено в 1991 году после подписания ДРСМД. В настоящее время Пентагон решил значительно нарастить свою огневую мощь за счёт размещения ракетных систем на европейском театре военных действий (ТВД), с учётом требований современности и новой стратегии, направленной на одновременные действия в многодоменном пространстве.

Восстановленное 56-е артиллерийское командование будет «планировать и координировать использование многодоменных ударов» для поддержки армии США в Европе и Африке, а также любого командования сухопутных компонентов объединенных сил, говорится в пресс-релизе Сухопутных сил. Основное внимание оно будет уделять координации ракетного огня дальнего действия. Новые ракетные комплексы значительно улучшены и имеют увеличенную дальность поражения по сравнению с тем, на что старые образцы были способны несколько десятилетий назад.

Командование ВС США увязывает своё решение с передислокацией войск России на запад. Американская сторона утверждает, что силы РФ концентрируются вдоль украинской границы, хотя даже спутниковые снимки свидетельствуют о другом. Похоже дело вовсе на связано с Украиной. Здесь планы далеко идущие. США решительно готовятся к войне с Россией, а предлог для этого уже не важен.

56-е артиллерийское командование (АртКом) функционировало в период с 1986 по 1991 год. Кроме прочего, в его ведении были ракеты способные лететь на расстояние от 500 до 5500 км (или от 310 до 3417 миль).

Глава 56-го АртКома генерал-майор Стивен Дж. Маранян пояснил: «Возобновление работы 56-го артиллерийского командования предоставит армии США в Европе и Африке значительные возможности для проведения многодоменных операций…Это также позволит синхронизировать совместные и многонациональные военные действия, а также позволит управлять ракетными силами дальнего действия в зоне ответственности Армии США в Европе и Африке».

В перспективе 56-е АртКом получит высокоточные ракеты (Precision Strike Missile) для поражения противника на расстояниях до 499 км, до 1000 миль и гиперзвуковое оружие дальнего действия способное лететь до 1725 миль. Предполагается, что все три эти проекта будут представлены в качестве прототипов в 2023 году.

Также стало известно, что Сухопутные силы США намеренны пересмотреть свой взгляд на формирования, предназначенные для действий на поле боя, в сторону укрупнения. В настоящее время речь идёт о Бригадных боевых группах, способных самостоятельно выполнять боевые задачи в отрыве от основных сил. Теперь, вероятно, американцы намерены вернуться к концепции боевого применения более крупных вооружённых формирований. Об этом уже говорят в структурах Пентагона, ответственных за перспективные разработки и военное строительство.

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