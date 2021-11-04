Марк Милли: Китай стремится бросить вызов Соединенным Штатам во всем мире

Аргументы Недели → Армия 13+

4 ноября 2021, 18:56 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли указал на скорость, с которой Китай трансформировал свою экономику и Вооруженные силы на этой неделе на Форуме по Государственной безопасности в Аспене.

В частности, Милли заявил: «Китай стремится бросить вызов Соединенным Штатам во всем мире… мы имеем здесь случай страны, которая становится необычайно могущественной, которая хочет пересмотреть международный порядок в своих интересах. Это будет настоящей проблемой в ближайшие годы».

Он указал на быстрое развитие ВС Китая – НОАК, подчеркнув, что у КНР сейчас есть гиперзвуковое оружие, истребители пятого поколения, атомные субмарины, межконтинентальные баллистические ракеты и космическая инфраструктура.

Разведка США считает, что КНР создаст ядерный арсенал из 1000 и более боеголовок только к 2030 году. Однако еще в прошлом году эксперты говорили, что у Китая уже сейчас есть эти 1000 ядерных боеголовок. Возможно, специалисты получили недостоверную информацию. И всё же я не исключаю и того варианта, что американская разведка была введена китайцами заблуждение. Стоит отметить, что Пекин умеет тщательно скрывать свои тайны.

Опять же Милли запел прежнюю американскую мантру, что США смогут защитить Тайвань от руки Пекина. Но, у нас есть совсем свежий примет того, как американцы бежали из Афганистана, оставив там на произвол судьбы множество своих коллаборационистов. Возможно поэтому Милли сделал оговорку, что по его мнению КНР не собирается нападать на Тайвань в ближайшие два года. На более долгий срок Милли видимо планов не строит. А за два года его наверняка сменят на посту председателя Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США. И отвечать за ныне данные прогнозы уже будет новый глава ОКНШ. Здесь звучит почти в точности всё, как в прибаутке про Ходжу Насреддина, когда тот пообещал эмиру, что научит осла говорить по-человечески и взял за это приличную плату. А срок исполнения сего чуда был назначен в сорок лет, с расчетом на то, что за это время кто-то точно умрёт: либо осёл, либо эмир, либо сам Насреддин. Кстати, такой уловкой американские политики пользуются очень часто – предрекают нечто увлекательное на четыре года вперёд, когда за их слова придётся отвечать приемникам.

Что касается Тайваня – эксперты считают, что Пекин не желает доводить дело до войны, рассчитывая получить экономику острова в неразрушенном состоянии. Поэтому возвращение Тайваня под юрисдикцию Пекина планируется мирным, долгим путём.

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