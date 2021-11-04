Новым министром обороны Украины назначен ястреб и ярый русофоб

Аргументы Недели → Армия 13+

4 ноября 2021, 13:51

Фото: Соцсети

Голосованием в Верховной раде Украины выбран новый министр обороны. Им стал бывший вице-премьер, экс-министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников. Об этом сообщает ИД «КоммерсантЪ», ссылаясь на телеканал «112 Украина».

Алексей Резников как кандидат на пост министра обороны был представлен Раде Владимиром Зеленским. Алексей Резников – юрист, родился во Львове, военного образования не имеет. Является носителем западноукраинской идеологии. Именно он озвучил идею размещения американских сил и средств ПВО/ПРО на территории Украины.

Новый глава МО Украины, по мнению экспертов, будет публичной личностью. От него ожидают активности в прессе и на телевидении. Также Резников по мнению политологов, способен поддерживать более тесный контакт не только с Пентагоном, НАТО и Министерствами обороны западных стран, но и с западными политиками и конгрессменами. То есть, от него не требуется ведения военного руководства Вооружённые силами страны, этим будут заниматься генералы.

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