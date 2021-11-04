Российские военные разрабатывают новые средства противовирусной индивидуальной защиты

Аргументы Недели → Армия 13+

4 ноября 2021, 13:32

Фото: Соцсети

За время пандемии экспертами Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко разработаны модели новых средств индивидуальной защиты противоинфекционного характера, а также внедрены новые способы дезинфекции закрытых помещений. Об этом пишет Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ).

В лабораториях академии проведены более 1000 исследований отобранных 47 образцов материалов и 12 готовых изделий средств защиты от вирусной инфекции. Работа ведётся для того, чтобы обеспечить надёжной защитой медиков, работающих в «красных зонах» инфекционных больниц.

В частности, разработана многоразовая защитная маска. Этот образец выдерживает более 50 циклов дезинфекции без потери свойств материала, активно используется в медицинских учреждениях персоналом, работающим с вирусом SARSCoV-2.

Также операторами научной роты Военной академии РХБЗ разработан аппарат для плазменной дезинфекции мест присутствия человека, позволяющий в кратчайшие сроки дезинфицировать поверхности и объемы пространств, где регулярно присутствуют люди. Его компактность и производительность позволяет значительно повысить эффективность работы при проведении очистки в замкнутых пространствах любого размера.

Актуальность вышеуказанных разработок сложно переоценить. К тому же вирус продолжает мутировать и приобретать более опасные для человека свойства. Кроме того, глава ВОЗ предрёк появление в перспективе нового смертоносного вируса, с которым человечеству не справиться. То есть, готовиться к новой серьёзной борьбе за выживание нашей цивилизации необходимо.

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