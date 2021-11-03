В День народного единства РФ Владимир Путин планирует утвердить Военную доктрину Союзного государства России и Белоруссии

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3 ноября 2021, 16:36 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Согласно информации, размещённой на официальном сайте президента РФ на 4 ноября запланировано участие главы российского государства и Верховного главнокомандующего ВС ФР в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства (СГ), которое пройдёт в формате видеоконференции. В ходе мероприятия планируется утвердить обновлённую Военную доктрину СГ. Кроме того, президент посетит Севастополь. Данный визит в День народного единства имеет глубокое символическое значение.

Планируется утвердить пакет важных интеграционных документов: «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», включающие 28 отраслевых союзных программ, а также обновлённую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства. Кроме того, будут проанализированы итоги торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии за 2020 год и январь – июнь 2021 года и ход выполнения ранее принятых решений. Имеется в виду также оформить решение о присуждении впервые Премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 году российским и белорусским учёным и специалистам.

Принятие новой Военной доктрины Союзного государства в настоящее время особенно актуально. Польша сосредоточила на границе с Белоруссией около 10 тыс. штыков, танки и артиллерию. Данная демонстрация намерений не может остаться без внимания и ответной реакции со стороны Минска и Москвы. Тем более, что Варшава планирует закупку 250 американских танков «Абрамс», которые будут размещены вблизи от российской границы. НАТО и США активизируются в Черноморском регионе и продолжают наращивать силы на Балтике. В то же время украинские войска вновь предприняли стратегию ползущего наступления в Донбассе и осуществляют переброску к линии фронта бронетехники и артиллерии.

В этой непростой военно-политической обстановке праздник освобождения России от польских интервентов выглядит особенно символичным.

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