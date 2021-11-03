Тегеран сообщил, что его моряки пресекли попытку ВМС США украсть иранский танкер, наполненный нефтью

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3 ноября 2021, 16:03

Фото: Соцсети

Иран заявляет, что предотвратил попытку военно-морского флота США захватить танкер в Оманском море, перевозивший нефть. Об этом сообщило СМИ «Аль-Джазира», ссылаясь на государственное телевидение Исламской республики.

«Американские силы преследовали танкер с помощью вертолетов и военных кораблей, но не смогли его захватить»,- сообщило иранское информационное агентство IRNA, добавив, что танкер сейчас находится в территориальных водах Ирана.

Государственное телевидение Ирана в среду охарактеризовало инцидент как неудавшуюся попытку «украсть» иранскую нефть.

Подробностей ни о дате инцидента, ни о стране, где зарегистрировано судно, в обнародованной информации – нет. Однако ВМС США в обстановке неустойчивых попыток возобновить ядерную сделку Ирана с мировыми державами, продолжают осуществлять эмбарго, введённое самой же Америкой, в отношении экспорта иранской нефти. По сути, Вашингтон данным решением попирает все международные правовые нормы, в стремлении присвоить себе правомочия мирового жандарма.

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