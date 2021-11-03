Морская авиация ЧФ отработала удар по кораблям условного противника

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3 ноября 2021, 15:45

Фото: Соцсети

Истребитель Су-30СМ и фронтовой бомбардировщик Су-24 Морской авиации Черноморского флота (ЧФ) отработали ракетно-бомбовый удар по кораблям условного противника во взаимодействии с подразделениями береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бал» и «Бастион». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В официальной информации указанно: «В ходе летно-тактического учения пилоты отработали разведку, обнаружение, классификацию отряда кораблей условного противника и передачу данных о его местоположении. Для уничтожения «противника» были задействованы БПРК «Бал» и «Бастион», многоцелевые истребители Су-30СМ, которые нанесли последовательные условные ракетные и бомбовые удары по морским целям».

Напоминаем, что в акватории Чёрного моря находится американский эсминец Porter с крылатыми ракетами Tomahawk на борту. Также в черноморскую акваторию направляется корабль управления 6-го флота ВМС США Mount Whitney. Кроме того, стало известно, что президент Турции Эрдоган объявил половину Чёрного моря – турецкой. Согласно этому заявлению, морская граница Турции должна проходить в 150 км от Сочи. Этакое ползущее наступление на зоны интересы РФ неуклонно прогрессирует. А это означает, что боевая нагрузка на ЧФ будет только увеличиваться.

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