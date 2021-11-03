Высокий темп строительства ВМФ РФ и ВМС КНР пугает американцев

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3 ноября 2021, 13:52 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В планах ВМС США иметь в боевом составе 400 кораблей. В данный момент Штаты оценивают свои силы в 297 кораблей. Этот факт американские эксперты считают неприемлемым для флота США, который практически «размазан» по всей планете «тонким неровным слоем». Эту тревогу забили в Вашингтоне в связи с высокими темпами в строительстве военных флотов в Китае и в России. Об этом опубликован материал в издании Washington Times (ВТ).

Издание цитирует слова эксперта Брента Сэдлера (Brent Sadler): «Сочетание флота, который стареет быстрее, чем заменяются старые корабли, и быстрый рост конкурирующих военно-морских сил, использующих современные технологии, не сулит ничего хорошего для военно-морской мощи США». В качестве конкурирующих сил были названы Китай и Россия.

ВТ называет численность кораблей: примерно 350 вымпелов у КНР, 300 – у США, о численности российского флота не упомянули. Н в других источниках говорится примерно о 260 кораблях в боевом составе ВМФ РФ. Однако численность вымпелов в ВМС НОАК американцы слегка занизили. По данным, опубликованным в открытых источниках уже ан середину этого года, она превысила 410 кораблей. В действительности, строительство боевых военно-морских единиц в Китае идёт с неимоверно высокой скоростью, эсминцы и фрегаты сходят со стапелей с поражающей воображение частотой.

Всё тот же Сэдлер заявил, что политическим лидерам США необходимо серьезно отнестись к «значительным инвестициям» в возможности военно-морского флота в ближайшие годы. В общем проект военного бюджета США на 2022 фискальный год отражает эти чаяния. Он возрос до 753 млрд долл., а на нужды ВМС США планируется отвести 163 млрд долл. Но, многие в Конгрессе считают, что данные ассигнования не позволят Америке строить боевые корабли в темпе, который нужен для реальной конкуренции на море с Китаем и Россией.

Примерно в том же ключе вещает Сэдлер, который настаивает на том, что численность корабельного и личного состава ВМС США должна быть значительно увеличена. Он указывает на высокую вероятность войны США против РФ и КНР и считает, что флот будет иметь огромное значение. Есть мнение, что данный специалист мыслит категориями прошедших войн, и не может отбросить стереотипы 50/80 -летней давности.

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