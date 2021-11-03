Две ДЭПЛ Черноморского флота отработали поражение кораблей условного противника крылатыми ракетами

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3 ноября 2021, 13:15

Фото: Соцсети

Стало известно, что дизель-электрические субмарины «Ростов-на-Дону» и «Великий Новгород» из состава бригады подводных лодок ЧФ в ходе учений отработали нанесение удара ракетами «Калибр-ПЛ» по ударной корабельной группе условного противника. Об этом сообщило новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-релиз Черноморского флота (ЧФ).

«После выполнения срочного погружения подводники электронными пусками ракет осуществили условное нанесение ракетного удара из подводного положения по кораблям "противника", роль которых выполняла тактическая группа ракетных кораблей ЧФ… По замыслу учения подводные лодки, выполняющие плановые задачи боевой подготовки в море, получили приказ на уничтожение обнаруженных и классифицированных морских целей»,- цитирует агентство полученную от ЧФ информацию.

Напоминаем, что 30 октября в Чёрное море вошел эсминец Porter ВМС США, с крылатыми ракетами Tomahawk на борту. Также, стало известно о заходе корабля управления 6-го флота Mount Whitney в порт Стамбула. Известно, что данный вымпел направляется в Чёрное море. Эксперты находят, что активизация боевых действий на Донбассе имеет связь с визитом данного корабля в региональные воды.

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