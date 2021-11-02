Перспективный истребитель пятого поколения Checkmate впервые покажут на авиасалоне в ОАЭ

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2 ноября 2021, 17:28

Фото: Соцсети

Концепт перспективного фронтового истребителя пятого поколения Checkmate впервые покажут на зарубежном авиасалоне и это произойдёт в ОАЭ на Dubai Airshow-2021, сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на свой эксклюзивный источник в российском военпроме.

Международный авиасалон в Дубае пройдёт с 14 по 18 ноября. О планах продемонстрировать концепт источник сообщил: «Планируется провести ряд закрытых презентаций для делегаций-участников салона, а также открытую презентацию для посетителей и представителей СМИ».

Напоминаем, что Checkmate ("Шах и мат") – это однодвигательный истребитель пятого поколения разработки КБ Сухого. Заявлено, то он сможет развивать скорость до 2 чисел Маха с полезной нагрузкой 7,4 т на расстояние, превышающее 3 тыс. км. Стоимость машины оценивается в 30 млн. долл. Планируется произвести течение 15 лет начиная с 2026 года 300 таких самолётов для продажи их на мировом рынке вооружений.

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