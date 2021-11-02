К сожалению, Старомарьевка по-прежнему занята ВСУ

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2 ноября 2021, 16:56 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Распространяемая в сети информация о том, что подразделения ВСУ, занявшие Старомарьевку, попали в окружение не подтверждается информацией с места событий. По данным, полученным из надёжного источника, в этом населённом пункте уже верховодит украинская администрация.

Проблема состоит в том, что, заняв Старомарьевку (которая ранее находилась в нейтральной полосе) подразделения ВСУ оседлали дорогу Т0512 и теперь находятся примерно в 28 км от российской границы по прямой или чуть более 31 км по дороге.

Данное расстояние боевая техника ВСУ может преодолеть меньше чем за час, если будет продвигаться по трассе. Конечно же пока на их пути находятся войска народной милиции этого не произойдёт. Но, сам факт медленного продвижения сил ВСУ к российской границе удручает. Также беспокоит нарастающая военная активность украинских войск. В особенности отмечаются участившиеся артиллерийские обстрелы, которые ведутся в значительной мене по объектам промышленной и коммунальной инфраструктур, а также по домам мирных граждан. Ещё один тревожный знак, это наращивание числа применений беспилотных аппаратов «Байрактар» как для ведения воздушной разведки, так и в качестве ударных средств. Более того, ни один из этих аппаратов ещё не был сбит в небе над Донбассом.

Вернёмся к оценке обстановки в Саромарьевке и по близости. Отмечается, что ВСУ предпринимают попытки дальнейшего продвижения на восток. Однако эти данные достоверными назвать сложно. Старомарьевка находится в низине. Как позиция, на которой можно скрытно сосредоточить технику и живую силы для начала наступления она, пожалуй, удобна. По сути, это небольшой хороший плацдарм на восточном берегу реки Кальмиус. На восток от неё широкие поля, здесь есть где развернуть технику и достаточно места для широкого манёвра. Притоки Кальмиуса протекают с востока на запад и не мешают продвижению войск в восточном направлении. Низины, в которых образуются их русла можно использовать для скрытого выдвижения пехоты.

Недооценивать опасность нахождения подразделений ВСУ в Старомарьевке – по меньшей мере неправильно. Но, похоже ополчение Донбасса пока не собирается что-либо предпринять в отношении украинской пехоты, занявшей этот населённый пункт. Будем следить за дальнейшим развитием событий.

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