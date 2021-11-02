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Корабли ТОФ провели учения с артиллерийскими стрельбами в Охотском море

, 15:55

Корабли ТОФ провели учения с артиллерийскими стрельбами в Охотском море
Фото: Соцсети

Большие десантные корабли (БДК) Тихоокеанского флота (ТОФ) «Николай Вилков» и «Адмирал Невельской» провели артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям в акватории Охотского моря. об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Корабли провели совместное маневрирование. Далее артиллерийские расчёты уничтожили береговую цель, имитирующую командный пункт условного противника, а также отработали стрельбу по морской цели. В качестве цели на море использовался буксируемый щит.

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