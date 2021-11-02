В Крыму вновь прошли учения по отражению морского и воздушного нападения на полуостров

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2 ноября 2021, 15:45

Фото: Минобороны РФ

Подразделения мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийского соединения сил береговой обороны Черноморского флота (ЧФ) провели учение по уничтожению группы надводных кораблей условного противника в акватории Чёрного моря. Кроме того, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) ЧФ провели учение по прикрытию пунктов базирования кораблей от массированного ракетного авиаудара условного противника. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

На фоне усиления группировки кораблей НАТО в Чёрном море, в Крыму и в близлежащей к нему акватории прошли военные учения, направленные на отражение массированных нападений как с моря, так и с воздуха.

В ходе учений ракетных сил береговой обороны комплексы «Бал» и «Бастион», отработали маневр огнём и колёсами. На первом этапе БПРК совершили марш в намеченные позиционные районы, провели инженерное оборудование и маскировку позиций. Затем комплексы были переведены в боевое состояние. После обнаружения морских целей был отработан алгоритм по их сопровождению и условному уничтожению электронными ракетными залпами. Учения были двусторонними, противника имитировали корабли ЧФ.

Кроме того, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Черноморского флота провели учение, в ходе которых отработали задачи по прикрытию пунктов базирования кораблей от массированного ракетного авиаудара условного противника.

Пресс-служба ЮВО уточнила: «В Крымской и Новороссийской военно-морских базах корабельные средства ПВО в учебных целях были приведены в боевую готовность, расчёты обнаружили, взяли на сопровождение и уничтожили воздушные цели условного противника зенитным ракетным оружием и артиллерией, предназначенными для противовоздушной обороны кораблей.

По замыслу учений корабли используя своё противовоздушное и противоракетное вооружения условно (электронными пусками)уничтожали самолёты, беспилотные аппараты и ракеты «противника».

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