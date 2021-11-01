Пилота Су-35 обяжут возместить ущерб за сбитый во время учений Су-30

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1 ноября 2021, 17:22

В 790-м истребительном ордена Кутузова авиаполку произошёл инцидент, который привёл одного из лётчиков на скамью подсудимых. Военный пилот Василий Савельев во время выполнения учебных манёвров на самолёте Су-35 сбил истребитель Су-30. Экипажу сбитого самолёта удалось катапультироваться, но следственное управление СКР считает, что «стрелок» должен возместить материальный ущерб.



Следователи считают, что атака истребителя была с нарушением правил полётов. После утверждения материалов военной прокуратурой, дело передали в суд. Не исключено, что судья может вернуть материалы на повторное расследование. Согласно обвинению, пилоту грозит до семи лет. По данной норме привлекают лиц, из-за которых возникают авиакатастрофы. Но дела, связанные со стрельбой, попадают под более мягкие нормы Уголовного кодекса.



Савельев должен был «обстрелять цель» посредством видеорегистратора, который активируется той же клавишей, что и боевая пушка. Чтобы исключить случайный выстрел, самолёт необходимо заранее приготовить к полёту. Сторона защиты утверждает: лётчик не знал, что пушка остаётся перед вылетом заряженной и готовой к бою. Данные сведения отражены в журнале подготовки самолёта к вылету.

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