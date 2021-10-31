Появилась реальная опасность разрушения системы обороны республик Донбасса

Аргументы Недели → Армия 13+

31 октября 2021, 12:49 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Захват подразделениями ВСУ Старомарьевки является плохим знаком, это движение украинских сил представляет собой опасность для всей системы обороны республик Донбасса. От этого населённого пункта до российско-украинской границы менее 30 км по прямой. ВСУ могут нанести удар в направлении Старомарьевка – Тельманово и далее в восточном направлении. Этим действие украинская армия решит сразу две задачи: отсечёт формирование, обороняющие южную часть ДНР от основных сил и выйдет на границу с Россией. К тому же, ополчение потеряет выход к морю, и скорее всего, его южная группировка будет очень быстро разгромлена.

Затем после перегруппировки сил и средств, и переброски на юг Донбасса дополнительных войск ВСУ могут попытаться начать наступление в северном направлении вдоль границы с Россией. Здесь для украинских войск бесспорно возникнут серьёзные трудности поскольку их фланги будут открыты для ударов с запада и востока. Но, сам факт отсечения южной части фронта ДНР и его разгром могут спровоцировать развал всей системы обороны республик.

Вся линия фронта имеет протяжённость 426 км. По мнению экспертов ВСУ могут сосредоточить против республик свыше 22 полноценных армейских бригад и значительное число (неподдающиеся учёту) батальонов территориальной обороны. Специалисты считают, что примерно 200 тыс. или 210 тыс. штыков в состоянии выставить ВСУ (включая отряды ССО) и примерно 25 или 30 тыс. это тербаты и национальная гвардия. По технике и вооружениям нет достоверных данных. Но, по мнению экспертов ВСУ в состоянии сосредоточить на Донбассе до 600 танков до 800 единиц БМП, БТР и БРДМ; около 1000 единиц буксируемой ствольной артиллерии, включая миномёты; около 200 единиц ствольной самоходной артиллерии и систем залпового огня.

Есть мнение, что значительная часть ствольной артиллерии и систем РСЗО изношены, то же самое касается бронетехники. То есть ВСУ в состоянии полноценно наступать только в пеших боевых порядках. Быстрый подвоз личного состава к рубежам и переход в атаку возможет с использованием грузовых автомашин, поскольку дорожная сеть в регионе неплохо развита. Этот же фактор будет способствовать относительно быстрому манёвру силами. Бронетехника, скорее всего, будет использоваться только для поддержки пехоты огнём и передвигаться во втором эшелоне. Незначительное количество артиллерии, а также нехватка боеприпасов не позволит ВСУ проводить качественную огневую подготовку. Поэтому ставка будет делаться на ползучее наступление, с поддержкой с воздуха беспилотными летательными аппретами, ударную основу которых составят турецкие дроны «Байрактар». Украинская авиация не в состоянии выполнять боевые задачи, может быть время от времени боеспособные самолёты всё же будут появляться в небе для поднятия боевого духа украинских войск.

Стремительные прорывы конечно же могут возникать, но не планово, а по стечению обстоятельств, то есть – случайно. Если учесть, что в настоящее время численность ополчения республик оценивается примерно в 35 тыс. штыков, а на переднем крае много возрастных бойцов и мало молодёжи, вывод напрашивается весьма негативный. ВСУ могут создать шести - семи кратное, а на участках прорыва десятикратно и более преимущество в численности. Даже с учётом того бардака, который будет твориться в боевых порядках наступающих, обороняющейся стороне придётся несладко. И здесь преимущество в танках и артиллерии может не сработать. По мнению специалистов у ополчения около 700 танков приметно столько же БМП и БТР, до 500 единиц ствольной (буксируемой и самоходной) и реактивной артиллерии. Практически нет современных средств ПВО, способных бороться с «Байрактарами». Кстати, ВСУ рассчитывает применять американские ПТРК «Джавелин» против бронетехники ополчения Донбасса.

Эксперты сомневаются, что ЛДНР смогут быстро отмобилизоваться в новых условиях, когда у местного населения уже выработалась устойчивая психологическая усталость от войны. Единственно, на что может рассчитывать Донбасс так, это на помощь России. Действительно сейчас уже появляются сообщения о сосредоточении российских войск близ границ с республиками. По большому счёту они должны быть уже на позициях второго тактического эшелона системы обороны Донбасса, а не на удалении в 35 – 60 км. Падение Донбасса позволит Киеву сосредоточить всё свои силы на захвате Крыма, этот факт Москва не имеет права игнорировать.

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