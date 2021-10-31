В-1В Lancer с ракетами LRASM – очередная игра мускулами Пентагона или блеф для непосвященных

Аргументы Недели → Армия 13+

31 октября 2021, 11:27 Юрий Кнутов

Фото: Соцсети

Не так давно американский журнал Forbes опубликовал материал, автор которого утверждает, что стратегические бомбардировщики В-1В Lancer отработали удары новейшими ракетами LRASM по кораблям Балтийского и Черноморского флотов и условно уничтожили их. Согласно информации издания два бомбардировщика В-1В могут нести 48 противокорабельных ракет, которые можно запустить с расстояния вне зоны действия российской ПВО, т.е. над территорией стран входящих в блок НАТО. Это позволит сохранить бомбардировщики под прикрытием систем противовоздушной обороны альянса и обезопасить их от уничтожения.

Противокорабельные ракеты большой дальности AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) принята на вооружение в 2018 г. Она изготовлена с широким использованием технологии малой заметности стелс. Планер представляет собой усовершенствованную авиационную высокоточную крылатую ракету AGM-158Е JASSM-ER. Дальность действия LRASM достигает 1000 км. Боевая часть осколочно-фугасная, проникающая, весом 454 кг. Стоимость одной ракеты составляет от 700 тыс. до 1 млн. долл. Произведено порядка 100 крылатых ракет.

Особенность крылатой ракеты AGM-158C LRASM состоит в том, что она имеет дозвуковую скорость. Это создает определенные трудности для точного поражения цели, которая за время полета может переместиться в другое место. Поэтому активная головка самонаведения ракеты при приближении к атакуемому объекту производит его допоиск, осуществляет его идентификацию с информацией, заложенной в бортовой компьютер, а затем уже выводит ракету на цель для поражения. Это требует от крылатой ракеты способности некоторое время барражировать на средней высоте в определенном квадрате, что делает ее в это время уязвимой для систем ПВО.

В том случае, если используется несколько ракет, то они действуют по принципу «волчьей стаи», когда одна из ракет является как бы командной. Она производит поиск цели и осуществляет передачу данных на другие ракеты, определяет порядок атаки. При необходимости в поиске цели могут участвовать и другие ракеты «стаи». В полете они обмениваются между собой необходимой информацией. Если потребуется, то для прорыва ПВО используются системы РЭБ, которые установлены в каждой крылатой ракете LRASM.

Примененная в американской противокорабельной крылатой ракете технология очень напоминает принцип наведения, поиска и поражения цели, который используется в противокорабельной ракете еще советской разработки П-700 «Гранит». Напомню, что «Граниты» были приняты на вооружение Советской армии в 1983 г., а сейчас им на смену идут «Ониксы», «Калибры» и «Цирконы».

Вероятность того, что США каким-то образом заполучили еще советскую, но очень эффективную технологию, а затем реализовали ее на современной элементной базе в ракете AGM-158C LRASM, очень велика.

Носителем американских противокорабельных ракет большой дальности является стратегический бомбардировщик В-1В Lancer.

Самолет разработан компанией Rockwell International при участии компании Boeing. На вооружение он поступил в 1985 г. По планам Пентагона В-1В Lancer должен был заменить бомбардировщик В-52, но в связи с подготовкой договора СНВ-3 самолеты были переоборудованы из носителей ядерного оружия в носители высокоточных боеприпасов и ракет.

Главная особенность В-1В Lancer состоит в том, что он имеет изменяемую стреловидность крыла. Благодаря этому бомбардировщик может совершать полет на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности, что позволяет успешно преодолевать систему ПВО противника.

В-1В Lancer при бомбовой нагрузке более 24 тонн имеет дальность полета около 11 тыс. км. Максимальная скорость – более 1300 км/час. Рабочий потолок превышает 18 тыс. м. Общая боевая нагрузка составляет 34 тонны. Самолет может нести во внутренних отсеках 24 ракеты AGM-158Е JASSM-ER. При необходимости после небольшой доработки В-1В Lancer способен доставить к цели 24 ядерные бомбы типа В61.

ВВС США в настоящее время используют 57 бомбардировщиков этого типа. Начиная с 1984 по 2018 годы в результате катастроф и происшествий было потеряно 12 самолетов B-1B. Погибло 17 человек. В связи с износом в ближайшие время 17 машин будут переданы в музеи или направлены в исследовательские центры. Пентагон уже запланировал к 2036 году заменить все В-1В Lancer на новейший стратегический бомбардировщик В-21 Raider. С этим, вероятнее всего связана усиленная эксплуатация устаревших самолетов над Балтикой и Черным морем. ВВС США стремятся побыстрее выработать их ресурс и подвести под списание.

Учитывая, что стратегический бомбардировщик В-1В Lancer находится на вооружении ВВС США более 36 лет, то за это время вначале советские, а затем и российские ракетчики многократно работали по этой цели, сопровождали ее и отрабатывали возможность реального поражения на тренажерах.

На сегодняшний день практически все стратегические бомбардировщики ведущих стран мира приспособлены для ведения так называемой бесконтактной войны, когда различные объекты на земле или на море уничтожаются высокоточным ракетным оружием большой дальности без входа в зону действия ПВО противника. И В-1В Lancer здесь не исключение.

Наиболее широко использует тактику бесконтактных ударов с использованием нейтральных вод Средиземного моря или воздушного пространства соседнего Ливана авиация Израиля. Делается это для того, чтобы сирийцы не могли ответить ракетным огнем и уничтожить израильские самолеты, которые с точки зрения международного права формально не вторгаются на сирийскую территорию. Поэтому ПВО Сирии вынуждена бороться не с носителями высокоточного ракетного оружия, а с самими ракетами. И надо сказать, что сирийские ракетчики делают это вполне успешно. Обычно поражается от 80 до 100 % израильских ракет. Учитывая, что ПВО Сирии вооружена в основном системами еще советской разработки, а также российскими ЗРПК «Панцирь-С1», можно с уверенностью сказать, что в случае удара американских бомбардировщиков по российскому Балтийскому и Черноморскому флоту практически все крылатые ракеты противника будут перехвачены. Ну а поступление в войска ЗРК С-500 с дальностью поражения цели до 500 км заставит любой носитель высокоточного оружия, будь это В-1В Lancer, В-52 или В-1В Spirit не приближаться близко к дальней границе зоны поражения нового российского комплекса. А это означает, что пуск ракет будет произведен по целям на дальность 400-500 км, а не 1000 км как об этом пишет Forbes. И еще один важный момент. Сомневаться не стоит, что «ответка» на такую ракетную атаку прилетит сразу же. Причем удар будет нанесен не только по авиабазам, откуда взлетели В-1В Lancer, но и по центрам принятия решений, а они, как известно, находятся в Вашингтоне и в Брюсселе. Поэтому на месте обозревателя Forbes я бы не стал дразнить русского медведя. Мало не покажется.

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